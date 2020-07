Ένωση Εφοπλιστών: Βραβεύσεις σε συνταξιούχους ναυτικούς και αριστούχους φοιτητές

Η κ. Ειρήνη Νταϊφά, στη μνήμη του Σταύρου Α. Νταϊφά, απένειμε υποτροφία στην κ. Μαρία Κοσσένα, ο οποία ήδη παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Economics and Business Specialization in Urban, Ports and Transport Economics στο Πανεπιστήμιο Erasmus.