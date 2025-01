Ενενήντα Παλαιστίνιοι κρατούμενοι απελευθερώθηκαν από την ισραηλινή υπηρεσία φυλακών

Ενενήντα Παλαιστίνιοι κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ως ανταλλαγή για τους τρεις Ισραηλινούς ομήρους που απελευθερώθηκαν νωρίτερα σήμερα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών.

Οι κρατούμενοι απελευθερώνονται στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της πολυαναμενόμενης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Palestinian prisoners have started to be released from Israeli detention as part of the ceasefire agreement. The release comes after Hamas freed Israeli captives in Gaza City. Among the Palestinians to be released are 69 women and 21 children. pic.twitter.com/AogkqWKpSv

