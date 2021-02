Ένας «θερμοπυρηνικός» πόλεμος για την ιδιωτικότητα των χρηστών

Κλιμακώνεται η κόντρα που ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο μεταξύ Facebook και Apple λόγω των αλλαγών που φέρνει η τελευταία στο λειτουργικό σύστημα iOS 14 σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων των χρηστών. Η αρχή έγινε τότε με ολοσέλιδες (ναι, σε έντυπες εφημερίδες) αναρτήσεις της Facebook κατά της Apple και συνεχίζεται τώρα με την προετοιμασία αγωγής, αλλά και με επίσημη τοποθέτηση του Tim Cook κατά του μοντέλου λειτουργίας που ακολουθούν “πολλές εταιρείες τεχνολογίας”.

Τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα

Αφορμή ήταν οι αλλαγές που έφερε το iOS 14 στη διαχείριση των δεδομένων των χρηστών, τις οποίες θεωρεί η Facebook “πως θα αλλάξουν τον κόσμο του Internet” και θα ωθήσει τις ιστοσελίδες και τα blogs να χρεώνουν τους χρήστες με συνδρομές και in-app συναλλαγές λόγω της αφαίρεσης των προσωποποιημένων διαφημίσεων. Η Apple σκοπεύει να θέσει σε εφαρμογή τους νέους κανόνες από τις αρχές Ιανουαρίου και ουσιαστικά θα απαιτεί από τους developers να ζητούν ξεκάθαρα την άδεια του χρήστη προκειμένου να συλλέγουν δεδομένα και να παρακολουθούν τη δραστηριότητα τους στις διάφορες εφαρμογές και ιστοσελίδες που επισκέπτονται μέσω iPhone και iPad.

Αυτό σημαίνει ότι οι δημιουργοί εφαρμογών, όπως είναι και η Facebook, ενδεχομένως θα δουν ριζικές αλλαγές στο μοντέλο των διαφημίσεων, αφού θα πρέπει να εξηγούν στον χρήστη για ποιους λόγους γίνεται η παρακολούθηση και ο τελευταίος θα έχει την επιλογή να δώσει τη συγκατάθεση του ή όχι. Η Facebook, λοιπόν, θεωρεί ότι αυτή η πολιτική θα βλάψει σημαντικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βασίζονται ιδιαίτερα στο σημερινό μοντέλο διαφήμισης-προώθησης μέσα από τις υπηρεσίες της.

Ο Tim Cook είχε δηλώσει τότε τα εξής:

Θεωρούμε ότι οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτούς και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εκμετάλλευση τους. Η Facebook μπορεί να συνεχίσει να παρακολουθεί τη δραστηριότητα τους στις εφαρμογές και τις ιστοσελίδες της όπως και προηγουμένως, απλά το App Tracking Transparency του iOS 14 θα απαιτεί πρώτα να έχουν δώσει τη συγκατάθεση τους

Τι ισχυρίζεται ο Mark Zuckerberg

Στην πρόσφατη ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο CEO της Facebook, Mark Zuckerberg, δήλωσε στους αναλυτές ότι η όλη φιλοσοφία της Apple σχετικά με την ιδιωτικότητα δεν είναι τόσο ανιδιοτελής όσο μπορεί να ακούγεται και την κατηγόρησε ότι σκοπεύει να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με πρόσχημα την “προστασία των χρηστών”.

Ο κ. Zuckerberg θεωρεί την Apple ως έναν από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της Facebook και μάλιστα χαρακτηρίζει την υπηρεσία WhatsApp ξεκάθαρα καλύτερη από το iMessage σε ό,τι αφορά την ιδιωτικότητα, διότι προσφέρει καθολική end-to-end κρυπτογράφηση.

Έχουμε αρκετούς ανταγωνιστές που κάνουν βαρύγδουπες δηλώσεις σχετικά με την ιδιωτικότητα, οι οποίες είναι συχνά παραπλανητικές. Η Apple έχει ξεκινήσει εκστρατεία κατά των metadata που συλλέγουν οι εφαρμογές αντί να ασχοληθεί με την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των πραγματικών μηνυμάτων που ανταλλάσσουν οι χρήστες. Το iMessage αποθηκεύτει backups των μηνυμάτων των χρηστών που δεν προστατεύονται από end-to-end κρυπτογράφηση, παρά μόνον εάν ο χρήστης απενεργοποιήσει το iCloud. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η Apple, όσο και οι κυβερνητικοί οργανισμοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μηνύματα των πολιτών. Γι’ αυτό, λοιπόν, θεωρώ ότι το WhatsApp είναι ξεκάθαρα ανώτερο.

Σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό, η Apple έχει κάθε λόγο να χρησιμοποιεί την κυρίαρχη θέση της για να παρεμβαίνει στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εφαρμογές μας, καθώς επιθυμεί να προωθεί τις δικές της. Αυτή η πολιτική επηρεάζει την ανάπτυξη εκατομμυρίων επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο και με τις επερχόμενες αλλαγές στο iOS 14 πολλές μικρές επιχειρήσεις δεν θα μπορούν στο εξής να προσεγγίσουν τους πελάτες τους με στοχευμένες διαφημίσεις.

Ποια είναι η επόμενη κίνηση της Facebook

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα The Information, η Facebook ετοιμάζει εδώ και μήνες μια αγωγή κατά της Apple για αντιμονοπωλιακές πρακτικές, μια διαδικασία που ξεκίνησε το καλοκαίρι με αφορμή την αυστηρή πολιτική του App Store (θυμηθείτε και τη δικαστική διαμάχη με την Epic Games για το Fortnite). Πιθανότατα τώρα θα ενισχυθεί ο φάκελος επειδή βλάπτεται σοβαρά το διαφημιστικό μοντέλο της Facebook λόγω του App Tracking Transparency.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η όλη ιστορία έχει διχάσει τους εργαζόμενους της Facebook, καθώς αρκετοί από αυτούς αμφισβητούν την προσέγγιση της εταιρείας που παρουσιάζεται ως “προστάτης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων” στην πλατφόρμα της, ενώ από την άλλη η Apple παίρνει το μέρος της ιδιωτικότητας και της συναίνεσης του απλού χρήστη εάν θέλει να παρακολουθείται η δραστηριότητα του για να του σερβίρονται προσωποποιημένες διαφημίσεις.

Ποια η αντίδραση της Apple

Αυτή τη φορά ο Tim Cook δεν αναφέρθηκε καν στο όνομα της Facebook, ωστόσο, η χθεσινή ομιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου Computers, Privacy and Data Protection της ΕΕ έχουν ξεκάθαρους αποδέκτες και ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και η Facebook.

Ο κ. Cook τόνισε ότι η ιδιωτικότητα αποτελεί ένα από τα κορυφαία θέματα του αιώνα μας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναλυθεί και να συζητηθεί εκτενώς προκειμένου να αφήσουμε μια καλύτερη κατάσταση για την επόμενη γενιά. Δεν δίστασε να τοποθετήσει το θέμα της ιδιωτικότητας στο ίδιο επίπεδο με αυτό της κλιματικής αλλαγής.

Ειδικά για όσους λένε ότι δεν έχουν τίποτα να κρύψουν, ο Tim Cook και η Apple τους ζητούν να αναρωτηθούν εάν θέλουν να ζουν σε έναν κόσμο όπου παρακολουθούνται διαρκώς τα πάντα. Γι’ αυτό δημοσίευσαν ένα έγγραφο με τίτλο “A Day in the Life of Your Data” όπου αναλύουν πλήρως πως οι εταιρείες παρακολοθούν τη δραστηριότητα του χρήστη κατά την περιήγηση του σε ιστοσελίδες και εφαρμογές, το οποίο καλό θα είναι να διαβάσετε όλοι (θα το βρείτε εδώ).

Σε μια εποχή σκανδαλώδους παραπληροφόρησης και ενίσχυσης των θεωριών συνωμοσίας από αλγορίθμους, δεν μπορούμε να μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια απέναντι στη θεωρία που λέει ότι κάθε είδους διάδραση και αλληλεπίδραση είναι καλή, με απώτερο σκοπό να συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα γίνεται.

Πολλοί εξακολουθούν να κάνουν την ερώτηση “μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε χωρίς να την πληρώσουμε;” ενώ θα έπρεπε να αναρωτιούνται “ποιες είναι οι συνέπειες;”. Ποιες είναι οι συνέπειες της προβολής θεωριών συνωμοσίας και βίαιης συμπεριφοράς απλά και μόνο επειδή σημειώνουν υψηλά ποσοστά διαδραστικότητας; Ποιες είναι οι συνέπειες όχι απλά της ανέχειας, αλλά της επιβράβευσης περιεχομένου κατά των εμβολιασμών;

Οι εταιρείες τεχνολογίας θα έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να έχουν σταματήσει να υποκρίνονται πως όλα τα παραπάνω δεν έχουν κάποιο κόστος. Στην Apple έχουμε κάνει την επιλογή μας εδώ και πολλά χρόνια. Πιστεύουμε ότι μια ηθική τεχνολογία είναι αυτή που λειτουργεί σωστά για τον χρήστη, που τον βοηθά να κοιμηθεί και όχι να τον κρατά σε εγρήγορση, πάντα με την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια σε πρώτη προτεραιότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Tim Cook είναι κατά του “τσουβαλιάσματος” όλων των εταιρειών τεχνολογίας από την κοινή γνώμη και έριξε ακόμη ένα καρφί στη Facebook:

Προσπαθώ να ενθαρρύνω τον κόσμο να σκέφτεται λίγο περισσότερο προτού βγάλει κοινά συμπεράσματα για όλες τις εταιρείες τεχνολογίας, αξιολογώντας τις αξίες που πρεσβεύουν και το επιχειρηματικό μοντέλο τους ξεχωριστά. Εάν μια επιχείρηση βασίζεται στην παραπληροφόρηση των χρηστών, στην εκμετάλλευση των δεδομένων τους και στην παροχή επιλογών που ουσιαστικά δεν είναι πραγματικές επιλογές, τότε δεν της αξίζει κανένας έπαινος. Της αξίζει να αναδιοργανωθεί.

Φαίνεται ότι θα έχουμε πολλά επεισόδια στη νέα κόντρα…

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα! Όσοι χρησιμοποιείτε υπηρεσία RSS (π.χ. Feedly), μπορείτε να προσθέσετε το techgear.gr στη λίστα σας με αντιγραφή και επικόλληση της διεύθυνσης https://www.techgear.gr/feed στο αντίστοιχο πεδίο της υπηρεσίας σας.