Έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας: Πώς επηρεάζονται τα ρωσικά στρατεύματα – Τι λένε οι ειδικοί

Σε στρατηγικά δεινότερη θέση βρίσκεται πλεόν η Ρωσία μετά την έκρηξη και τις καταστροφές στη γέφυρα της Κριμαίας, καθώς έχασε μία από τις βασικές της οδικές αρτηρίες, μέσω των οποίων ανατροφοδοτούσε τα στρατεύματά της κυρίως στη Χερσώνα.

Σύμφωνα με τον ειδικό αναλυτή Σάμουελ Ραμάνι, η ζημιά στη γέφυρα του Κερτς αποτελεί στρατηγική οπισθοδρόμηση για τα στρατεύματα της Μόσχας.

«Έχουν περισσότερες από 20.000 δυνάμεις που έχουν κολλήσει στη Χερσώνα αυτή τη στιγμή. Έχουν χάσει την πρόσβαση σε γέφυρες, βασίζονται σε πορθμεία και χρειάζονται απεγνωσμένα πυρομαχικά, τρόφιμα και προμήθειες από την Κριμαία», δήλωσε.

«Η Ρωσία βρίσκεται στρατηγικά σε πιο δεινή κατάσταση από ό,τι ήταν στην αρχή της εβδομάδας», προσθέτει.

Η απώλεια του Χάρκοβο ήταν μια σημαντική ηθική και υλικοτεχνική οπισθοδρόμηση για τη Ρωσία, και η απώλεια του Λάιμαν έκοψε μια άλλη υλικοτεχνική διαδρομή, η οποία «τους επέφερε ένα σοβαρό πλήγμα».

Ο ίδιος προσθέτει: «Όποτε η Ρωσία προσπάθησε να διαλύσει τις δυνάμεις της, πάντα αποτύγχανε, αλλά η Ουκρανία ήταν σε θέση να διατηρήσει επιθέσεις στο Λουχάνσκ, το Ντόνετσκ και τη Χερσώνα ταυτόχρονα. Μπορεί τώρα να ανοίξουν ένα νέο μέτωπο στη Ζαπορίζια».

Ο Ραμάνι προσθέτει ότι αυτό αποτελεί «μεγάλη ανησυχία» για τη Ρωσία, καθώς η Ουκρανία μπορεί να έχει περισσότερο έδαφος από ό,τι είχε τον Φεβρουάριο μέχρι να φτάσουν 20.000 στρατιώτες της στην πρώτη γραμμή. «Οι δυνάμεις της Ρωσίας μπορεί να μην έχουν επαρκείς γραμμές ανεφοδιασμού για να τροφοδοτηθούν και να εξοπλιστούν», τόνισε, όπως ανέφερε το BBC.

Βίντεο από το σημείο της έκρηξης στη γέφυρα της Κριμαίας, όπυ διεξάγονται οι έρευνες από τις ρωσικές υπηρεσίες, έδωσε στη δημοσιότητα η Μόσχα, ενώ λίγο πριν τις 5 το απόγευμα ανακοινώθηκε ότι αποκαταστάθηκε μερικώς η κίνηση των οχημάτων, καθώς δόθηκε στην κυκλοφορία η λωρίδα που δεν υπέστη καταστροφές.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες, οι ζημιές στη γέφυρα είναι εκτεταμένες. Ο ένας οδικός διάδρομος της γέφυρας καταστράφηκε ολοσχερώς από την έκρηξη του παγιδευμένου με εκρηκτικά φορτηγού και έπεσε στη θάλασσα, ενώ ζημιές, αλλά σαφώς μικρότερες, υπάρχουν και στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ακολουθεί το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Μόσχα:

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας στο Στενό του Κερτς, όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η ταυτότητα του οδηγού του φορτηγού που εξερράγη στη γέφυρα της Κριμαίας έχει ταυτοποιηθεί, ανέφερε η Ερευνητική Επιτροπή. Σύμφωνα νεότερες πληροφορίες, δύο από τους νεκρούς είναι οι επιβάτες διερχόμενου αυτοκινήτου, ένας άνδρας και μια γυναίκα, που αναγνωρίστηκαν. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης του φορτηγού που ήταν δηλωμένο στην περιοχή του Κράσνονταρ, ενώ έχουν αρχίσει οι έρευνες στην κατοικία του.

Βίντεο που φέρεται να δείχνει το φορτηγό – βόμβα που εξερράγη στη γέφυρα ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Στο βίντεο μέλη των ρωσικών αρχών εξετάζουν την καρότσα του φορτηγού, ενώ στο σημείο υπάρχουν ένστολοι. Λίγο αργότερα, το φορτηγό φεύγει.

Consequences of the explosion on the #Crimean bridge. pic.twitter.com/F9DL7LsWBR

Περίπου στις 6 το πρωί ένα φορτηγό ανατινάχθηκε, με αποτέλεσμα να πιάσουν φωτιά οι δεξαμενές καυσίμων ενός τρένου. Η φωτιά στη γέφυρα έχει ήδη σβήσει. Μέρος του οδοστρώματος της γέφυρας κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία συρμών και οχημάτων. Η διέλευση των σκαφών συνεχίζεται. Εντός της ημέρας θα ξεκινήσει να λειτουργεί πορθμείο που θα διασχίζει το Στενό του Κερτς. Έχει ήδη ξεκινήσει η αποκατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής.

Η Πανρωσική Ένωση Ασφαλιστών αποτιμά τη ζημιά από την έκρηξη και τη φωτιά στη γέφυρα σε 200 έως 500 εκατομμύρια ρούβλια (3,3 με 8,2 εκατ. ευρώ).

Πλάνα που δείχνουν μια πύρινη κόλαση τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης στη γέφυρα στο Στενό του Κερτς που ενώνει τη χερσόνησο της Κριμαίας με τη Ρωσία δόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πυρκαγιά στη γέφυρα στο Στενό του Κερτς που συνδέει τη χερσόνησο της Κριμαίας με το δίκτυο μεταφορών και συγκοινωνιών της Ρωσίας οφείλεται στην ανατίναξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, ανακοίνωσε η ρωσική αντιτρομοκρατική επιτροπή, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων της χώρας, προσθέτοντας πως το τμήμα της γέφυρας που χρησιμοποιείται από τα αυτοκίνητα έχει υποστεί ζημιά. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για επίσημη έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς στη γέφυρα της Κριμαίας

Σύμφωνα με φωτογραφία από ουκρανικά ΜΜΕ τμήμα του οδοστρώματος της γέφυρας έχει πέσει στη θάλασσα:

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαΐλο Ποντολιάκ το Σάββατο έδειξε να παραδέχεται ότι πίσω από την έκρηξη στη στρατηγικής σημασίας γέφυρας στο Στενό του Κερτς βρίσκεται το Κίεβο.

“Κριμαία, η γέφυρα, η αρχή. Οτιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί, ό,τι κλαπεί πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία, ό,τι κατεχόμενο από τη Ρωσία πρέπει να εκδιωχθεί” αναφέρει χαρακτηριστικά στο Twitter ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022