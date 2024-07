Αιφνιδιαστική επίσκεψη Νετανιάχου στη Ράφα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στα στρατεύματα στη νότια Γάζα την Πέμπτη, λέγοντας ότι είναι απαραίτητο το Ισραήλ να διατηρήσει τον έλεγχο της λωρίδας κατά μήκος των συνόρων της περιοχής με την Αίγυπτο.

Στα σχόλιά του στη Ράφα, τη νοτιότερη πόλη της Γάζας, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στην εκστρατεία κατά της Χαμάς και υπογράμμισε τις διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν στις πολύμηνες προσπάθειες επίτευξης κατάπαυσης του πυρός.

“What’s next? The north”

From #Netanyahu‘s visit to the occupied #Rafah Crossing between #Gaza and #Egypt, he was recorded asking the soldiers what to do next. They responded by suggesting initiating another war in the “north,” referring to #Lebanon. pic.twitter.com/VZeFR2klas

— Palestine Info Center (@palinfoen) July 18, 2024