Εφικτή «αύριο» μια εκεχειρία στη Γάζα αν η Χαμάς απελευθερώσει τους ομήρους

Η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας είναι εφικτή ακόμα και από «αύριο», αν η Χαμάς απελευθερώσει τους ομήρους, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

«Θα υπήρχε κατάπαυση του πυρός αύριο αν η Χαμάς απελευθέρωνε τους ομήρους», τόνισε σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο ο κ. Μπάιντεν, σε εκδήλωση κοντά στο Σιάτλ των ΗΠΑ.

«Το Ισραήλ είπε ότι εξαρτάται από τη Χαμάς, αν ήθελε να το κάνει, θα μπορούσαμε να το τερματίσουμε αύριο. Και η κατάπαυση του πυρός θα ξεκινούσε αύριο», είπε ο κ. Μπάιντεν.

#BREAKING Biden says Gaza ceasefire possible ‘tomorrow’ if Hamas frees hostages pic.twitter.com/ERQATYlD0S

Την Πέμπτη, ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα ένας ακόμη γύρος έμμεσων συνομιλιών με σκοπό την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς, έπειτα από επτά μήνες πολέμου.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε το Σάββατο κατοίκους και άλλων συνοικιών της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, να απομακρυνθούν και να μετακινηθούν στη «διευρυμένη ανθρωπιστική περιοχή» στην αλ Μαουάσι.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, δήλωσε ότι οι εντολές του Ισραήλ για απομάκρυνση αμάχων που έχουν εγκλωβιστεί στη Ράφα σε επικίνδυνες περιοχές είναι «απαράδεκτες» για την Ε.Ε.

«Καλούμε την ισραηλινή κυβέρνηση να σεβαστεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και την προτρέπουμε να μην προβεί σε χερσαία επιχείρηση στη Ράφα», πρόσθεσε σε ανάρτησή του.

