«Έδεσε» στην Αλικαρνασσό το γιότ του Αμπράμοβιτς-Ουκρανοί προσπάθησαν να το εμποδίσουν-Δείτε βίντεο

Στην Τουρκία και την Αλικαρνασσό «έδεσε» σήμερα το σούπερ γιοτ «Solaris» του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Ρομάν Αμπράμοβιτς, αφού διέσχισε τα νερά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν επιβάλει κυρώσεις στον ολιγάρχη για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Την ώρα όμως που το σκάφος προσέγγιζε το λιμάνι του Μπόντρουμ, Ουκρανοί ιδιοκτήτες γιοτ από την Οδησσό το πλησίασαν και προσπάθησαν να το εμποδίσουν , ωστόσο το επεισόδιο έληξε όταν έφτασαν στο σημείο οι τουρκικές αρχές, σύμφωνα με όσα μεταδίδρι το ουκρανικό πρακτορείο Nexta.

Δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι ο Αμπράμοβιτς βρισκόταν στο γιοτ μήκους 140 μέτρων Solaris όταν έδεσε στην Αλικαρνασσό, λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα αφότου έφυγε από την πόλη Tivat του Μαυροβουνίου στις 13 Μαρτίου.

Ο Αμπράμοβιτς ήταν μεταξύ πολλών πλούσιων Ρώσων που προστέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη μαύρη λίστα της ΕΕ και οι κυβερνήσεις ενήργησαν τις τελευταίες ημέρες για να τους κατασχέσουν γιοτ και άλλα πολυτελή περιουσιακά στοιχεία.

In Turkish #Bodrum, a young team of yachtsmen from #Odessa tried to prevent Roman Abramovich’s yacht from mooring in the port. It all ended with the arrival of the local police. Abramovich’s yacht had to be released. Fortunately no one got hurt. pic.twitter.com/Bgmudq3xlx

— NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022