Drone έπληξε όχημα του ΔΟΑΕ που κατευθυνόταν στη Ζαπορίζια

«Καταδικάζω με τον πλέον έντονο τρόπο αυτήν την επίθεση εναντίον προσωπικού του ΔΟΑΕ», τόνισε ο Γκρόσι, διευκρινίζοντας πως η επίθεση σημειώθηκε κατά την διαδικασία αντικατάστασης του κλιμακίου που εποπτεύει τον πυρηνικό σταθμό. «Απευθύνουμε, για ακόμη μια φορά, έκκληση για μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση», συνέχισε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, υπογραμμίζοντας πως ελλοχεύει ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής σε περίπτωση που πληγούν οι εγκαταστάσεις του σταθμού στη Ζαπορίζια. Απέφυγε ωστόσο να διευκρινίσει ποιος ευθύνεται για την αεροπορική επιδρομή εναντίον του οχήματος του ΔΟΑΕ.

A drone hit and severely damaged an official vehicle of the IAEA on the road to Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant today, in what @RafaelMGrossi condemned as an “unacceptable” attack on Agency staff working to prevent a nuclear accident during the military conflict. pic.twitter.com/XsqImDjISF

