Δομή μεταναστών στη Χίο επισκέφτηκε η Μπ. Γκμίντερ- Εκτιμώ πολύ τη δουλειά που έχει γίνει εδώ

Τη δομή καραντίνας προσφύγων και μεταναστών στην Λευκωνιά της Χίου επισκέφθηκε κοινή αντιπροσωπεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της DG HOME (Directorate General Migration and Home Affairs of the European Commission- Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), με επικεφαλής την αναπληρώτρια γενική διευθύντρια Μπεάτε Γκμίντερ.

Η κ. Γκμίντερ ξεναγήθηκε στον χώρο και ενημερώθηκε από το διοικητή του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ Χίου για την κατάσταση στην καραντίνα και τον τρόπο λειτουργίας της.

Μετά την επίσκεψη στη δομή καραντίνας, η κ. Γκμίντερ δήλωσε ότι «Έχει περάσει περίπου ένας χρόνος από τότε που υπέγραψα στις Βρυξέλλες ένα συμβόλαιο για να εξασφαλίσουμε μία δομή καραντίνας για τη Χίο. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου που σήμερα μπορώ να δω πόσο καλά έχουν αξιοποιηθεί τα χρήματα αυτά και πόσα έχουν γίνει εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές, το υπουργείο, τις τοπικές αρχές και όλους όσοι έχουν βοηθήσει και έχουν επιτρέψει στους ανθρώπους που φτάνουν εδώ να ανακάμψουν.

Είμαι βέβαιη ότι τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως και αυτά που αφορούν στην πανδημία. Εκτιμώ πολύ τη δουλειά που έχει γίνει εδώ και χαίρομαι που βλέπω ότι τα κοινοτικά κονδύλια αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα στα σύνορα της ΕΕ και να φροντιστούν άνθρωποι που φτάνουν στην Ευρώπη και χρειάζονται προστασία. Ήταν ένα πρόβλημα μεγάλο τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά με την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με την ελληνική κυβέρνηση, έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τόσο για τους ανθρώπους που μένουν εδώ, όσο και για την τοπική κοινότητα».

Ας σημειωθεί ότι η δομή καραντίνας στη Λευκωνιά Χίου, ξεκίνησε να λειτουργεί στις 11 Σεπτεμβρίου του 2020 για να φιλοξενεί όσους μετανάστες και πρόσφυγες φτάνουν στην Ελλάδα μέσω Χίου και μετά από τεστ βρέθηκε ότι είτε ασθενούν από Covid-19, είτε έχουν έρθει σε επαφή με άτομα που ασθενούν από Covid-19. Σήμερα στη δομή διαμένουν 22 άτομα και η συνολική χωρητικότητα είναι 120 κρεβάτια. Φυλάσσεται 24 ώρες το 24ωρο και καλύπτεται υγειονομικά από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό που φροντίζει τους διαμένοντες.

Σχολιάζοντας την αντίδραση που υπήρξε στη δημιουργία της δομής στο Λευκωνιά από τοπικούς αυτοδιοικητικούς παράγοντες και εκπροσώπους φορέων, κύκλοι του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισαν σχετικά: «Η δομή καραντίνας στη Λευκωνιά Χίου είναι μία δομή-πρότυπο που όχι μόνο δεν αποτέλεσε κίνδυνο διασποράς, αλλά έχει συμβάλλει στον έλεγχο και την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στην τοπική κοινωνία».