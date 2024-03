Διπλάσιος αριθμός Βρετανών ενδιαφέρεται για διακοπές στην Κω το καλοκαίρι του 2024

Το νησί των Δωδεκανήσων παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση στις αναζητήσεις (+129%) σε σύγκριση με το 2023

Tάση για διακοπές εκτός σεζόν παρατηρείται στη βρετανική ταξιδιωτική αγορά, με τους Βρετανούς να επιδιώκουν να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος ζωής, αλλά και να αποφύγουν τους καλοκαιρινούς καύσωνες, σύμφωνα με έρευνα της βρετανικής ιστοσελίδας σύγκρισης ταξιδιωτικών τιμών TravelSupermarket, την οποία επικαλείται το tornosnews.gr.

Παρόλα αυτά, η περίοδος των σχολικών διακοπών του καλοκαιριού συνεχίζει να καταγράφει το μεγαλύτερο αριθμό αναχώρησης ταξιδιωτών. Η εβδομάδα που προσφέρει το μεγαλύτερο value στις βρετανικές οικογένειες για καλοκαιρινές διακοπές το 2024, είναι η τελευταία των σχολικών διακοπών (24-30 Αυγούστου), ενώ ο προορισμός με το καλύτερο value για εβδομαδιαίο πακέτο διακοπών είναι η Κόστα Μπλάνκα με ιδανική περίοδο διακοπών την εβδομάδα 20-26 Ιουλίου, όταν η μέση τιμή ανέρχεται σε 652 λίρες.

Η Τενερίφη είναι κορυφαίος προορισμός στις αναζητήσεις πέρσι, αλλά και για φέτος, ενώ η Κως παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση στις αναζητήσεις (+129%) σε σύγκριση με το 2023. Η Τυνησία ξεπέρασε την Κόστα Μπράβα ως ο φθηνότερος προορισμός μικρής έως μεσαίας απόστασης, με ένα πακέτο επτά διανυκτερεύσεων all in να κοστίζει κατά μέσο όρο 485,17 λίρες το άτομο. Το Μαρόκο και η Αίγυπτος είναι μαζί με την Τυνησία οι φθηνότερες χώρες για all in.