Διεθνής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής κάνει 600 χιλιόμετρα με ποδήλατο για να πάρει μεταγραφή

Μπορεί να έχει ως «παράσημο» 39 συμμετοχές με την εθνική Βραζιλίας και άλλα 18 γκολ με τη φανέλα της σελεσάο, αλλά και μια μεγάλη καριέρα σε Λατινική Αμερική -κυρίως- και Ευρώπη, αλλά οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα του, αναγκάζουν τον Φρεντ να πάρει μεταγραφή στην αγαπημένη του Φλουμινενσε με… ποδήλατο.

Ο έμπειρος φορ έχει συμφωνήσει για την επιστροφή του στη «Φλου», αλλά για την οριστικοποιήσει θα πρέπει να περάσει μια σειρά από βάσανα, λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις που έχουν επιβληθεί στην πατρίδα του, εξαιτίας της πανδημίας. Έτσι, πρέπει να διασχίσει περίπου 600 χιλιόμετρα από το Μπέλο Οριζόντε μέχρι το Ρίο ντε Τζανέιρο σε δύο ρόδες, με τον ίδιο να κάνει πετάλι.

Όλο αυτό το εγχείρημα θα του πάρει περίπου πέντε ημέρες. Μαζί του έχει πάρει και όλα τα απαραίτητα… αξεσουάρ του κορονοϊού, αλλά όχι μόνο αυτά. Στην πλάτη του κουβαλάει και μια σκηνή, την οποία θα στήνει όταν θα νιώθει κουρασμένος, ενώ παρέα του βρίσκεται ο γυμναστής του, Τζέφερσον Σόουζα, που φροντίζει για να τηρούνται οι οδηγίες που έχουν πάρει.

Ο Φρεντ έκανε γνωστό το εγχείρημά του και μέσω social media, ενώ η όλη του προσπάθεια θα συνδυαστεί και με μια φιλανθρωπική δράση, με τις δωρεές που θα γίνουν, να έχουν στόχο «τη βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη».

Foi dada a largada no Tour do Fred! Uma ideia que nasceu pra ajudar e fazer a diferença pra quem precisa. Para DOAR e entrar nessa corrente do bem é só acessar esse link:https://t.co/JiwGFVbZh3 pic.twitter.com/b3PbZlR0rw

