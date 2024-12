Διαθέσιμη η beta σε επιλεγμένες αγορές, έρχεται Ελλάδα στις αρχές του 2025

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε την beta κυκλοφορία του One UI 7, το οποίο διαθέτει ισχυρές λειτουργίες AI*, απλοποιημένους ελέγχους και μια προεπισκόπηση από τα επεκτάσιμα οικοσυστήματα AI. Το One UI 7 σηματοδοτεί ένα σημαντικό άλμα της Samsung, ενσωματώνοντας γνωστούς φορείς τεχνητής νοημοσύνης και πολυμορφικές δυνατότητες σε κάθε σημείο επαφής της διεπαφής, δημιουργώντας μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, όπου κάθε αλληλεπίδραση είναι φυσική και διαισθητική. Το πρόγραμμα beta προσφέρει μια πρώτη ματιά σε μια αναβαθμισμένη εμπειρία χρήστη για κινητά για μεγάλη εξατομίκευση.

Βελτιωμένο AI για πιο διαισθητικές εμπειρίες χρήστη

Οι αναβαθμισμένες λειτουργίες κλήσεων με το One UI 7 διευρύνουν τα όρια της επικοινωνίας και της σύνδεσης μέσω των απομαγνητοφωνήσεων κλήσεων, με υποστήριξη για 29 γλώσσες. Όταν η εγγραφή κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, οι κλήσεις απομαγνητοφωνούνται αυτόματα.

Νέος Σχεδιασμός για Μεγάλη Εξατομίκευση και Έλεγχο

Οι προηγμένες λειτουργίες AI του One UI 7 συνοδεύονται από νέα εμφάνιση, βασισμένη σε ένα νέο σύστημα ειδοποιήσεων που απλοποιεί την επικοινωνία με εύκολη πρόσβαση από την οθόνη κλειδώματος της συσκευής. Περιλαμβάνει το Now Bar, που επισημαίνει σχετικές δραστηριότητες σε διάφορες εφαρμογές όπως αυτές του Διερμηνέα στις υποστηριζόμενες γλώσσες (δεν υποστηρίζονται τα ελληνικά), τη Μουσική, την Εγγραφή Φωνής, το Χρονόμετρο και άλλα. Προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε σημαντικές ειδοποιήσεις, το Now Bar μειώνει την ανάγκη για συνεχές ξεκλείδωμα της συσκευής. Ακόμη, θα υποστηρίζεται στις επερχόμενες συσκευές της σειράς Galaxy S μεταμορφώνοντας την εμπειρία της οθόνης κλειδώματος, η οποία θα συνεχίσει να εξελίσσεται με πιο έξυπνες εμπειρίες στο μέλλον.

Αυτές οι αναβαθμισμένες λειτουργίες εντάσσονται σε έναν απλό, εντυπωσιακό και εκφραστικό σχεδιασμό. Μαζί, αυτές οι αρχές διαμορφώνουν απλοποιημένες και συνεκτικές εμπειρίες για τους χρήστες Galaxy. Με έντονες, εμβληματικές επιλογές σχεδιασμού, το One UI 7 εξασφαλίζει μια εμπειρία χρήστη σε όλες τις λειτουργίες AI, απαλλαγμένη από οπτική ακαταστασία και προσαρμοσμένη στις προσωπικές ανάγκες.

Μια απλοποιημένη αρχική οθόνη, τα ανανεωμένα One UI widgets και -μεταξύ άλλων λειτουργιών- η οθόνη κλειδώματος, συνεργάζονται μεταξύ τους προσφέροντας στους χρήστες έλεγχο λεπτομερειών, ενώ η προσαρμογή γίνεται εύκολα και απρόσκοπτα.

Το επανασχεδιασμένο UX της κάμερας προσφέρει πιο διαισθητικό έλεγχο των προηγμένων ρυθμίσεων. Τα κουμπιά, τα στοιχεία ελέγχου και οι λειτουργίες της κάμερας έχουν αναδιοργανωθεί ώστε να μπορεί ο χρήστης να βρίσκει ευκολότερα τις λειτουργίες που χρειάζεται, καθώς και να έχει καλύτερη εικόνα της φωτογραφίας που τράβηξε ή του βίντεο που κατέγραψε.

Για τις λειτουργίες Pro και Pro video, η διάταξη των χειροκίνητων ρυθμίσεων έχει επίσης απλοποιηθεί, διευκολύνοντας την εστίαση στην εικόνα ή το βίντεο. Μία νέα δυνατότητα ελέγχου ζουμ είναι διαθέσιμη όταν πραγματοποιείται εγγραφή στη λειτουργία βίντεο Pro, επιτρέποντάς τον έλεγχο της ταχύτητας του ζουμ για ομαλές μεταβάσεις.

Η επίσημη κυκλοφορία του One UI 7 θα ξεκινήσει με τις επερχόμενες συσκευές της σειράς Galaxy S, που θα περιλαμβάνουν επιπλέον δυνατότητες AI στη συσκευή, από το πρώτο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με τη δέσμευση της Samsung να επεκτείνει την πολιτική αναβάθμισης του λειτουργικού συστήματος, η ενημέρωση θα κυκλοφορήσει σταδιακά και σε άλλες συσκευές Galaxy.

Το beta πρόγραμμα One UI 7 αναμένεται σε Ελλάδα και Κύπρο στις αρχές του 2025. Οι χρήστες της σειράς Galaxy S24 μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να συμμετάσχουν στο beta πρόγραμμα μέσω του Samsung Members.

*σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση ανανέωσης λογισμικού