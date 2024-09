Διαδηλώσεις οργής στο Τελ Αβίβ για απελευθέρωση των ομήρων: Ασφυκτική πίεση στον Νετανιάχου

Ήδη τα τρένα από την Ιερουσαλήμ προς το Τελ Αβίβ είναι γεμάτα διαδηλωτές που κατευθύνονται προς την προγραμματισμένη εκδήλωση.

Κάποιοι φορούν μαύρα μπλουζάκια που γράφουν «φέρτε τους σπίτι τώρα» ή φέρουν πλακάτ και σημαίες. Άλλοι φορούν κίτρινες κορδέλες σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους ομήρους και τις οικογένειές τους.

Το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων μιλά για μια «μαζική διαδήλωση» που θα ξεκινήσει το απόγευμα στο Τελ Αβίβ με σκοπό να παραλύσει τη χώρα

Οι οικογένειες ζητούν να επιτευχθεί άμεσα συμφωνία για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση όσων παραμένουν αιχμάλωτοι.

Διαδηλωτές συγκεντρώνονται έξω από το γραφείο του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ και στους δρόμους του Τελ Αβίβ, μεταδίδει το BBC.

Η ισραηλινή συνδικαλιστική ομοσπονδία (Histadrut) έχει επιβεβαιώσει επίσης ότι θα λάβει μέρος σε γενική απεργία τη Δευτέρα

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Yair Lapid είναι επίσης μεταξύ εκείνων που ζητούν απεργία για να αναγκάσουν την κυβέρνηση να δράσει, ενώ σε αντίστοιχη δήλωση προχώρησε και ο υπουργός Αμυνας.

Νωρίτερα πάντως, ο Νετανιάχου επέμεινε σε σκληρή γραμμή, προειδοπποιώντας τη Χαμάς ότι θα «ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς» μαζί της προικονομώντας νέα ανάφλεξη.

«Όποιος δολοφονεί ομήρους δεν θέλει συμφωνία» για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές, είπε ο Νετανιάχου, απειλώντας την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση: «Θα σας καταδιώξουμε, θα σας πιάσουμε και θα ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς σας»

The bodies of Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi, and Master Sergeant Ori Danino were found and recovered yesterday.

They were all taken hostage on October 7 and were murdered by the Hamas terrorist organization while in captivity… pic.twitter.com/9VWYHNX0Ks

— Israel Defense Forces (@IDF) September 1, 2024