Δεξαμενόπλοιο FSO Safer: Η Αθήνα χαιρετίζει τον επιτυχή «αφοπλισμό» μιας περιβαλλοντικής βόμβας

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι χαιρετίζει την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης μεταφοράς πετρελαίου από το υπερδεξαμενόπλοιο FSO Safer.

Έπειτα από χρόνια διαπραγματεύσεων και σχεδιασμού, τα Ηνωμένα Έθνη ολοκλήρωσαν τη μεταφορά τουλάχιστον 1 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από το εγκαταλελειμμένο υπερδεξαμενόπλοιο FSO Safer στα ανοιχτά της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας της Υεμένης.

After months of hard work, a UN-led operation has successfully transferred more than a million gallons of oil from the decaying #FSOSafer , preventing a major environmental & humanitarian disaster in the Red Sea.

Η Ελλάδα, τονίζεται, ήταν μεταξύ των χωρών που στήριξαν οικονομικά αυτήν την επιχείρηση, η οποία απέτρεψε μια περιβαλλοντική και ανθρωπιστική καταστροφή.

«Συγχαρητήρια για τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και όλων των διεθνών εταίρων που συμμετέχουν» καταλήγει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ.



We welcome the successful completion of the transfer of oil from the FSO Safer supertanker off #Yemen‘s Red Sea Coast#Greece was amongst the countries that financially supported this operation, which prevented an environmental & humanitarian catastrophe (1/2) pic.twitter.com/5MDZ8irfco

