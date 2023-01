Δένδιας: Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου ακρογωνιαίος λίθος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής

«Ο ακρογωνιαίος λίθος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» τόνισε την Τρίτη ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος έγινε δεκτός από τους Κυβερνώντες και Διοικητές του Αγίου Μαρίνου, Maria Luisa Berti και Manuel Ciavatta. Στην έδρα της Κυβέρνησης έλαβαν χώρα ομιλίες των δύο Κυβερνητών Διοικητών, καθώς και των δύο Υπουργών Εξωτερικών.

«Όντας το παλαιότερο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο, η χώρα μου φέρει, νιώθουμε, μια ιδιαίτερη ευθύνη: να προωθήσει τη σταθερότητα και την ευημερία στη γειτονιά μας και στην Ευρώπη. Βρισκόμενη σε μια περιοχή που περιβάλλεται από κρίσεις, η Ελλάδα κατάφερε να γίνει φάρος σταθερότητας» επισήμανε ο Νίκος Δένδιας.

«Έχουμε αναπτύξει σταθερές μορφές συνεργασίας με ομοϊδεάτες εταίρους που μοιράζονται το όραμά μας για διεθνείς σχέσεις βασισμένες σε αρχές» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.



My visit to San Marino was the 1st ever visit by a Greek FM in the history of the country. I recall that 🇸🇲 has imposed exactly the same sanctions as the EU for the 🇷🇺 invasion of🇺🇦 & has a clear position on territorial integrity issues (statement following the visit to 🇸🇲). pic.twitter.com/EWUPi1vbCi

