Χιλιάδες Ισραηλινοί στους δρόμους ζητούν να παραιτηθεί ο Νετανιάχου

Χιλιάδες Ισραηλινοί βγήκαν ξανά σήμερα στους δρόμους ισραηλινών πόλεων για να διαμαρτυρηθούν κατά της ακροδεξιάς κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στο Τελ Αβίβ, διαδηλωτές ζήτησαν διεξαγωγή πρόωρων εκλογών καθώς και την απελευθέρωση των ομήρων που συνεχίζει να κρατά η Χαμάς στη Γάζα.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης και σε άλλες πόλεις, όπως την Ιερουσαλήμ και τη Χάιφα.

Huge demonstrations are taking place in Tel Aviv to oust Netanyahu, the dictator of the century and a war criminal. The Democratic Israel Police intervenes violently against the demonstrators. pic.twitter.com/wwtk6sUDUa

