Canon imagePROGRAF Pro-300: Ιδανικός για ημι-επαγγελματίες και επίδοξους φωτογράφους

Η Canon παρουσιάζει τον imagePROGRAF PRO-300, έναν εκτυπωτή A3+ που διαθέτει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της βραβευμένης σειράς imagePROGRAF PRO – ιδανικό για ημι-επαγγελματίες και επίδοξους φωτογράφους, μικρά στούντιο και εργαστήρια φωτογραφιών. Με μικρό βάρος και συμπαγή σχεδίαση, αυτός ο ισχυρός εκτυπωτής μπορεί να παράγει εκτυπώσεις εκθεσιακής ποιότητας με την ευκολία ενός επιτραπέζιου συστήματος.

Ερχόμενη να αντικαταστήσει τον PIXMA PRO-10S, αυτή η νέα προσθήκη στη σειρά imagePROGRAF PRO της Canon, εμπνέει εμπιστοσύνη με το εύχρηστο λογισμικό και το σχεδιασμό της, ανταμείβοντας τους φωτογράφους με άψογες εκτυπώσεις κάθε φορά. Οι φωτογράφοι μπορούν να αφήσουν την εκτύπωση στον imagePROGRAF PRO-300 και να επικεντρωθούν στη φωτογραφία τους, χάρη στις ενσωματωμένες λειτουργίες ανάκτησης ακροφυσίων και διόρθωσης κλίσης, οι οποίες μειώνουν τις απώλειες μελανιού και μέσων. Ο imagePROGRAF PRO-300 επιτρέπει την εκτύπωση χωρίς περιθώρια σε όλους τους τύπους μέσων και βελτιώνει τη μεστότητα του μαύρου και τη ζωντάνια του χρώματος, τόσο σε μέσα fine art, όσο και σε glossy. Με τον imagePROGRAF PRO-300, οι φωτογράφοι της Canon μπορούν να απολαμβάνουν μια απρόσκοπτη ροή εργασίας – από τη λήψη της εικόνας έως την εκτύπωση – με χαρακτηριστικά σχεδιασμένα για να ζωντανεύουν τις φωτογραφίες τους.

Εκτύπωση χωρίς δυσκολίες, εκθεσιακής ποιότητας

Με εξαιρετική μονόχρωμη εκτύπωση και ζωντανή έγχρωμη εκτύπωση μέχρι A3+, ο imagePROGRAF PRO-300 είναι απαραίτητος για τους φωτογράφους που επιθυμούν να παραδίδουν ποιοτικές εκτυπώσεις για διαγωνισμούς, γκαλερί, εκθέσεις ή πωλήσεις. Χρησιμοποιώντας 10 μελάνια χρωστικής pigment LUCIA PRO, ο εκτυπωτής επιτυγχάνει μια διευρυμένη χρωματική γκάμα, για να δημιουργήσει μεγαλύτερο βάθος και εξαιρετικό χρώμα σε κάθε εκτύπωση. Για μεγαλύτερη έκφραση των βαθιών τόνων του μαύρων και των μονόχρωμων εικόνων, αυτό το μοντέλο χρησιμοποιεί νέο φωτογραφικό μελάνι, αλλά και ματ μαύρο, για να πραγματοποιήσει βαθύτερους και πιο ζωντανούς τόνους του μαύρου από κάθε άλλη φορά σε μέσα glossy και fine art. Το ειδικό σύστημα Chroma Optimizer απλώνει ένα διαφανές μελάνι για την ελαχιστοποίηση των επιφανειακών ανωμαλιών σε γυαλιστερό ή ημι-γυαλιστερό χαρτί, μειώνοντας το φαινόμενο bronzing και παρέχοντας εκπληκτική τονική υπεροχή.

Παράγοντας εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας χωρίς συμβιβασμούς, ο επεξεργαστής L-COA PRO της Canon χειρίζεται εύκολα μεγάλα δεδομένα εικόνας και υπολογίζει τη βέλτιστη διάταξη σταγονιδίων μελανιού σε εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες – εκτυπώνοντας σε A3 σε λιγότερο από πέντε λεπτά1. Με το σύστημα μελανιών LUCIA PRO, οι φωτογράφοι μπορούν να επιτυγχάνουν συνεπή, επαγγελματικά αποτελέσματα, σε μια μεγάλη ποικιλία μέσων χωρίς ταλαιπωρία. Με ξεχωριστά ακροφύσια μελάνης για τη φωτογραφία και το ματ μαύρο, ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί μια μέθοδο εναλλαγής «μηδενικού μελανιού» (zero-ink) – επιλέγοντας αυτόματα το σωστό μελάνι, με βάση το χαρτί που έχει φορτωθεί – εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας την κατανάλωση μελανιού.

Εκτυπώστε με σιγουριά, εργαστείτε παραγωγικά

Ο imagePROGRAF PRO-300 ζωντανεύει τις εικόνες σε έντυπη μορφή. Με τις τεχνολογίες της σειράς imagePROGRAF PRO που ενσωματώνονται σε αυτό το μοντέλο, οι χρήστες έχουν τη σιγουριά ότι οι αρχικές τους εικόνες θα αναπαράγονται πιστά και με μέγιστη παραγωγικότητα. Μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες κατά την εκτύπωση επαγγελματικής φωτογραφίας, είναι η φραγή στα ακροφύσια μελανιού, η οποία προκαλεί αστοχίες. Για να καταπολεμηθεί αυτό, ο imagePROGRAF PRO-300 ανιχνεύει εάν κάποιο ακροφύσιο δεν ενεργοποιείται σωστά και ενεργοποιεί εφεδρικά ακροφύσια, για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει φαινόμενο γράμμωσης στην εικόνα κατά την εκτύπωση. Εάν το χαρτί δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένο όταν τροφοδοτείται μέσω του εκτυπωτή, η λειτουργία αυτόματης διόρθωσης κλίσης (Auto Skew Correction) διευθετεί και τροφοδοτεί σωστά το χαρτί, για να εξασφαλίσει μια τέλεια επίπεδη εκτύπωση. Επιπλέον, ο imagePROGRAF PRO-300 ελέγχει τα επίπεδα πυκνότητας των δεξαμενών μελανιού και αναδεύει περιοδικά τα φυσίγγια, για να διατηρεί σταθερά τα επίπεδα πυκνότητας μελανιού σε κάθε δεξαμενή – διασφαλίζοντας ότι τα χρώματα είναι πάντα σταθερά. Οι φωτογράφοι μπορούν επίσης να περιηγούνται γρήγορα και εύκολα στα μενού και τις λειτουργίες του εκτυπωτή, χάρη στην ευανάγνωστη και φωτεινή έγχρωμη οθόνη LCD 3 ιντσών, που επιτρέπει την άμεση παρακολούθηση των λειτουργιών του εκτυπωτή, των επιπέδων μελανιού και των ρυθμίσεων χαρτιού. Αυτά τα χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν ασφαλή εκτύπωση με τον imagePROGRAF PRO-300 – βοηθώντας στην εξοικονόμηση χαρτιού και μελανιού.

Εκτύπωση χωρίς περιγράμματα

Κάνοντας ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός, σε σχέση με τον PIXMA PRO-10S, αυτό το νέο μοντέλο υποστηρίζει επίσης εκτύπωση χωρίς περιθώρια, σε όλους τους τρόπους εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένης της υψηλότερης ποιότητας εκτύπωσης, σε μια μεγάλη ποικιλία μέσων – ακόμη και σε μέσο fine art. Επιπλέον, οι φωτογράφοι μπορούν ακόμη και να εκτυπώνουν πανοραμικές εικόνες σε προσαρμοσμένα μήκη έως 990,60 mm. Προσφέροντας υποστήριξη για μέσα εκτύπωσης από την Canon και τρίτους κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένων των Hahnemuhle, Canson, Awagami και πολλών άλλων, ο imagePROGRAF PRO-300 δίνει στους χρήστες την ελευθερία να εκτυπώνουν εικόνες με το χαρτί της επιλογής τους.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του imagePROGRAF PRO-300, εισάγεται στην αγορά ένα νέο μέσο fine art από την Canon – το Premium Fine Art Rough (FA-RG1). Αυτό το χαρτί προσθέτει μια τρισδιάστατη υφή στις εικόνες καλών τεχνών, όπου το βάθος και η έκφραση είναι τα επιθυμητά στοιχεία. Με μια πινελιά πολυτέλειας, το χαρτί χρησιμοποιεί βαμβάκι υψηλής ποιότητας για να προσφέρει μια ιδιαίτερη αίσθηση υψηλής ποιότητας. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη και ζυγίζει 310g/m², ενώ και διατίθεται σε συσκευασίες των 25 φύλλων. Με αυτή τη νέα προσθήκη του Fine Art Rough, η Canon προσφέρει μια πλήρη σειρά από επαγγελματικό φωτογραφικό χαρτί για γυαλιστερό, ημι-γυαλιστερό, ματ και fine art.

Απρόσκοπτη ροή εργασίας

Αυτός ο συμπαγής εκτυπωτής A3+ βελτιστοποιεί τη διαδικασία εκτύπωσης, είτε πρόκειται για μία εκτύπωση φωτογραφίας στο σπίτι, είτε για ένα επαγγελματικό εργαστήριο φωτογραφιών. Οι χρήστες έχουν τον πλήρη έλεγχο των εκτυπώσεών τους με το λογισμικό Canon Professional Print & Layout, το οποίο παρέχεται δωρεάν με τον imagePROGRAF PRO-300. Λειτουργώντας και ως αυτόνομο λογισμικό, ένα plugin μέσω του Canon Digital Photo Professional imaging, ή του Adobe Photoshop και Lightroom, οι χρήστες μπορούν να επιβλέπουν τη διαχείριση χρώματος, τη διαμόρφωση προφίλ, της επιλογής και των ρυθμίσεων διάταξης, όπως τη διαιρεμένη εκτύπωση αναδίπλωσης γκαλερί και την πανοραμική εκτύπωση. Χρησιμοποιώντας αυτό το λογισμικό, οι φωτογράφοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες soft proofing και hard proofing, για να εξασφαλίζουν την ακριβή αντιστοιχία χρώματος από την οθόνη στην εκτύπωση, κάθε φορά. Η εύκολη σύνδεση με PC ή Mac, χρησιμοποιώντας σύνδεση Wi-Fi, Εthernet ή USB, επιτρέπει στον imagePROGRAF PRO-300 να προσφέρει μια σειρά από επιλογές συνδεσιμότητας για την υποστήριξη πολλαπλών ροών εργασίας.

Με μια πλήρη σειρά λύσεων από την είσοδο στην έξοδο, οι φωτογράφοι της Canon μπορούν να εκτυπώνουν εικόνες όπως ποτέ πριν. Με απρόσκοπτη συνεργασία με την τεχνολογία φωτογραφικών μηχανών EOS της Canon για να ξεκλειδώνουν μοναδικά χαρακτηριστικά στο λογισμικό Canon Professional Print & Layout, χρησιμοποιώντας τον imagePROGRAF PRO-300, οι χρήστες μπορούν να επιτυγχάνουν το υψηλότερο επίπεδο πιστότητας εκτύπωσης από εικόνες που συλλαμβάνονται μόνο με τη χρήση φωτογραφικών μηχανών EOS. Λειτουργίες όπως η εκτύπωση DPRAW2 και εκτύπωση HDR3 μπορεί να διαβάζουν τα δεδομένα εικόνων RAW από κάμερες EOS, για να αναπαραγάγουν τις υψηλής λεπτομέρειας περιοχές μιας εικόνας με ακρίβεια, καθώς και να ανακτούν πληροφορία εικόνας από περιοχές υψηλής φωτεινότητας, από εικόνες μονής έκθεσης.

Η κυκλοφορία του νέου εκτυπωτή της Canon συμπίπτει με την ανακοίνωση της πρωτοποριακής EOS R5, μιας επαναστατικής κάμερας, ικανής να καταγράφει βίντεο 8K RAW, της ισχυρής EOS R6 και τεσσάρων νέων φακών RF και δύο επεκτάσεων, RF 85mm F2 MACRO IS STM, RF 600mm F11 IS STM, RF 800mm F11 IS STM, RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM, EXTENDER RF 1.4x και EXTENDER RF 2x. Ο imagePROGRAF PRO-300 θα είναι διαθέσιμος από τον Ιούλιο του 2020 και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.canon.gr/printers/professional-photo-printers/a3-printers/imageprograf-pro-300/

Bασικά χαρακτηριστικά Canon imagePROGRAF PRO-300