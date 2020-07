Canon EOS R5 και EOS R6: ασυναγώνιστη απόδοση, ατελείωτη δημιουργικότητα

Η Canon ανακοινώνει σήμερα την EOS R5 και την EOS R6, δύο προηγμένες κάμερες mirrorless πλήρους καρέ που έρχονται να προστεθούν στο επαναστατικό EOS R System, το οποίο βασίζεται στο, ανθεκτικό στο μέλλον, RF Mount. Η επαγγελματικού επιπέδου EOS R5 αποδίδει φωτογραφίες ανάλυσης 45 megapixel σε ρυθμό μέχρι και 20fps και είναι η πρώτη mirrorless πλήρους καρέ, η οποία έχει τη δυνατότητα να καταγράψει βίντεο 8K RAW μέχρι 29.97fps εσωτερικά και 4K έως 120p. Η EOS R6 είναι ιδανική για ενθουσιώδεις ερασιτέχνες και επαγγελματίες που μεταβαίνουν σε mirrorless και αναζητούν μεγαλύτερες δυνατότητες, με λήψη φωτογραφιών 20,1 megapixel στα 20fps, εντυπωσιακό βίντεο 4K έως 60p και Full HD έως 120p. Τίποτα δε συγκρίνεται με την ταχύτητα και την ανάλυση των EOS R5 και EOS R6.

Επαναπροσδιορίζοντας τις επαγγελματικές mirrorless

Η επόμενης γενιάς τεχνολογία αισθητήρων CMOS, σε συνδυασμό με φακούς RF υψηλής απόδοσης, επιτρέπουν στους χρήστες να καταγράφουν νέα επίπεδα λεπτομέρειας σε κορυφαίες ταχύτητες. Η EOS R5 και η EOS R6 μπορούν να φωτογραφίζουν με ρυθμό έως και 20fps με το ηλεκτρονικό κλείστρο σε απόλυτη σιωπή, με πλήρη αυτόματη έκθεση (AE) και παρακολούθηση αυτόματης εστίασης (AF). Οι χρήστες μπορούν να είναι σίγουροι στην καταγραφή δράσης, τόσο με φωτογραφίες, όσο και σε βίντεο, σε εξαιρετική ποιότητα και οποιαδήποτε τοποθεσία, χωρίς να ενοχλούν τα έμψυχα θέματά τους. Το μηχανικό και ηλεκτρονικό πρώτο κλείστρο κουρτίνας αποδίδει επίσης συνεχή λήψη υψηλής ταχύτητας μέχρι 12fps.

Για πρώτη φορά στη σειρά EOS, η EOS R5 και η EOS R6 ενσωματώνουν σύστημα σταθεροποίησης εικόνας, μέσα στο σώμα της συσκευής (In-Body Image Stabilisation – IBIS) σε 5 άξονες, παρέχοντας οφέλη για τους χρήστες όλων των τύπων φακών. Σχεδιασμένο για να συνεργάζεται με το σύστημα IS των φακών RF, η λύση έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε οι φακοί RF και ο αισθητήρας να λειτουργούν για να διορθώνουν την κίνηση σε κάθετο και οριζόντιο άξονα, με τον αισθητήρα να διορθώνει τις κινήσεις στον άξονα X-Y και την περιστροφή δεξιά αριστερά σε σχέση με την οριζόντια έννοια. Αυτό το έξυπνο σύστημα σταθεροποίησης διορθώνει σε απίστευτο βαθμό, μέχρι και 8-stops – η καλύτερη σταθεροποίηση εικόνας στον κόσμο – για νέα επίπεδα δημιουργικότητας κατά τη χειροκίνητη λήψη σε χαμηλές ταχύτητες κλείστρου ή χωρίς τρίποδο.

Η ευρεία διάμετρος του RF Mount εξασφαλίζει ότι το φως συνεχίζει την πορεία του, μέχρι να φτάσει σε ολόκληρο τον αισθητήρα, σε όλη τη διαδρομή προς τις γωνίες, ακόμη και με την κίνηση του αισθητήρα που εισάγεται με σταθεροποίηση εικόνας στο σώμα. Η διάμετρος των 54mm επιτρέπει στους φακούς RF να σχεδιάζονται με μεγαλύτερους κύκλους εικόνας, που διευκολύνουν τη μεγαλύτερη μετακίνηση του συστήματος IS των σωμάτων, κάτι που σημαίνει ότι μερικοί μη IS RF φακοί, όπως ο RF 85mm 2L USM ή RF 28-70mm F2L USM μπορούν επίσης να επιτύχουν μέχρι 8-stop σταθεροποίηση εικόνας.

Οι χρήστες των φακών EF θα βιώσουν βελτιωμένη απόδοση IS, καθώς η σταθεροποίηση στο σώμα συνδυάζεται με τους ήδη σταθεροποιημένους φακούς EF IS. Έτσι επιτυγχάνεται διόρθωση σε μετατοπίσεις αριστερά-δεξιά (roll) αλλά και κατά μήκος του άξονα X-Y. Ακόμη και οι φακοί EF που δεν διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα σταθεροποίησης IS, θα επωφεληθούν από τη διόρθωση 5 αξόνων που παρέχεται από την EOS R5 και την EOS R6, χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα IBIS.

Διατηρώντας όλη τη λεπτομέρεια

Η τεχνολογία του επεξεργαστή DIGIC X που βρίσκεται στον πυρήνα των EOS R5 και EOS R6 – η ίδια τεχνολογία στην οποία στηρίζεται και η περιζήτητη EOS-1D X Mark III – υποστηρίζει την περίφημη επόμενη γενιά Dual Pixel CMOS AF II, ωθώντας την ταχύτητα και την αξιοπιστία σε ασύγκριτα επίπεδα. Ο ταχύτερος μηχανισμός AF στον κόσμο εστιάζει σε μόλις 0,05 δευτερόλεπτα και η EOS R5 μπορεί να επιτύχει αυτή τη λειουργία σε επίπεδα φωτός τόσο χαμηλά όσο -6EV, ενώ η EOS R6 είναι η πρώτη κάμερα EOS που προσφέρει ένα ελάχιστο EV για AF -6,5EV. Το AF υψηλής ακρίβειας είναι αποτελεσματικό σε συνθήκες λήψης ακόμα και κακού φωτισμού ή χαμηλής αντίθεσης.

Το σύστημα iTR AF X AF έχει προγραμματιστεί χρησιμοποιώντας τεχνολογία βαθιάς μάθησης AI, και η λειτουργία ανίχνευσης προσώπου/ματιού εξασφαλίζει ότι τα έμψυχα θέματα διατηρούνται σωστά εστιασμένα, ακόμη και όταν κινούνται απρόβλεπτα, σε λήψεις με ρηχό βάθος πεδίου. Ακόμα κι αν ένα άτομο γυρίσει μακριά για μια στιγμή το κεφάλι του, η μηχανή συνεχίζει να ακολουθεί την κίνηση.

Η προηγμένη παρακολούθηση που ενεργοποιείται από αλγόριθμους βαθιάς μάθησης, αναγνωρίζει τα πρόσωπα και τα μάτια των ανθρώπων, και τώρα πλέον περιλαμβάνει γάτες, σκύλους και πουλιά, τόσο σε φωτογράφηση, όσο και σε βιντεοσκόπηση. Οι EOS R5 και EOS R6 διατηρούν υψηλής ακρίβειας εστίαση και παρακολούθηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη στάση του σώματος, τον προσανατολισμό ή την κατεύθυνση του προσώπου του υποκειμένου, βοηθώντας τους χρήστες να καταγράφουν με σιγουριά, ακόμα και τα πιο απρόβλεπτα θέματα.

Έξυπνη σύνδεση

Με ενσωματωμένο Bluetooth και Wi-Fi, η EOS R5 (5Ghz Wi-Fi) και η EOS R6 (2.4Ghz Wi-Fi) μπορούν εύκολα να συνδεθούν σε smartphone και δίκτυα, που επιτρέπουν κοινή χρήση αρχείων υψηλής ταχύτητας και μεταφορά FTP/FTPS. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει επίσης τον έλεγχο μέσω τηλεχειρισμού, χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές Camera Connect και EOS Utility, συνδεδεμένες σε PC ή Mac, μέσω Wi-Fi ή USB 3.1 Gen 2 υψηλής ταχύτητας. Με την παράδοση περιεχομένου να είναι εξίσου σημαντική με τη λήψη εικόνων και βίντεο, οι ροές εργασίας EOS R5 και EOS R6 υποστηρίζουν την αυτόματη μεταφορά αρχείων εικόνας από τη συσκευή στην πλατφόρμα cloud image.canon για εύκολη κοινή χρήση και εκτύπωση εικόνων ή ενοποίηση με τις ροές εργασιών Google Photos ή Adobe Creative Cloud.

EOS R5: κανένας συμβιβασμός

Η EOS R5 αποτελεί ένα άνευ προηγουμένου άλμα προς τα εμπρός στην mirrorless τεχνολογία και προσφέρει την υψηλότερη ανάλυση σε κάμερα της σειράς EOS. Ο επεξεργαστής DIGIC X, ο αισθητήρας CMOS και οι φακοί RF συνδυάζονται, για να προωθήσουν όλες τις πτυχές της ποιότητας της εικόνας, για να επιτύχουν ανάλυση άνω των 45 megapixels. Η μέχρι και 100% AF κάλυψη με 5.940 επιλέξιμα σημεία AF και ISO σε εύρος 100-51.200, θα κρατήσει τα θέματα πεντακάθαρα ακόμη και σε ακραίες συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Οι υποδοχές διπλής κάρτας υποστηρίζουν μια κάρτα CFexpress και μία SD UHS II υψηλής ταχύτητας, η οποία τοποθετείται σε ένα, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, σώμα κράματος μαγνησίου.

Οι επαγγελματίες μπορούν να καταγράψουν εκπληκτικό βίντεο RAW 8K 12-bit εσωτερικά, χρησιμοποιώντας το πλήρες πλάτος του αισθητήρα, για ένα πραγματικά κινηματογραφικό αποτέλεσμα, με συνεχή παρακολούθηση AF ματιών και προσώπου, για ανθρώπους και ζώα. Η EOS R5 θέτει επίσης νέα πρότυπα για τη κινηματογράφηση σε 4K. Καταγράψτε 4K DCI (full frame) και 4K UHD σε ρυθμούς καρέ έως 120p (119,88fps) με ποιότητα 4:2:2 10 bit, επιτρέποντας υψηλή ανάλυση, ομαλή αργή κίνηση με πλήρη απόδοση AF. Οι χρήστες που αναζητούν την υψηλότερη ποιότητα 4K μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία 4K HQ για να αναπαράγουν απίστευτες λεπτομέρειες σε ρυθμούς καρέ έως και 30p με εσωτερική υπερδειγματοληψία βίντεο 8K.

8K RAW εσωτερική εγγραφή βίντεο μέχρι 29,97fps (μη κροπαρισμένο)

8K εσωτερική εγγραφή βίντεο μέχρι 29,97fps (μη κροπαρισμένο) σε 4:2:2 10-bit Canon Log (H.265) ή 4:2:2 10-bit HDR PQ (H.265)

Εσωτερική εγγραφή 4K έως 119,88fps (μη κροπαρισμένο) σε 4:2:2 10-bit Canon Log (H.265) ή 4:2:2 10-bit HDR PQ (H.265)

4:2:2 10-bit σε λειτουργία Canon Log ή 4:2:2 10-bit HDR PQ σε έξοδο HDMI σε 4K 59,94fps

Καθώς οι χρήστες το απαίτησαν, η EOS R5 επαναφέρει τον multi-controller μαζί με τη λειτουργία AF “touch and drag”, χρησιμοποιώντας την περιστρεφόμενη οθόνη αφής 3,2 ιντσών τύπου vari-angle με ανάλυση 2,1 εκατομμυρίων κουκκίδων. Με το Dual Pixel RAW να υποστηρίζεται επίσης, η διόρθωση της εστίασης και της αντίθεσης στο παρασκήνιο και η αλλαγή του φωτισμού στα πορτρέτα είναι δυνατή μετά τη λήψη – ενισχύοντας τις δημιουργικές δυνατότητες. Το ηλεκτρονικό σκόπευτρο 0,5 ιντσών (EVF) ανανεώνεται στα 120fps με ανάλυση 5,76 εκατομμυρίων κουκκίδων, για μια εντυπωσιακά ρεαλιστική άποψη του κόσμου, συγκρίσιμη με ένα οπτικό σκόπευτρο.

EOS R6: Υπεροχή σε όλα τα σημεία

Η EOS R6, όπως και η EOS R5, προβάλλει τις εκπληκτικές δυνατότητες του συστήματος EOS R, δίνοντας στους λάτρεις τη δυνατότητα να λαμβάνουν εικόνες και ταινίες -. Παρέχοντας κορυφαία ταχύτητα και ποιότητα πλήρους καρέ, η EOS R6 είναι μια ισχυρή και ευέλικτη κάμερα που υπερβαίνει κατά πολύ τις απαιτήσεις των φωτογράφων. Οι λάτρεις του αθλητισμού και της άγριας ζωής μπορούν να καταγράψουν με σιγουριά τη γρήγορη κίνηση δράσης χρησιμοποιώντας την ταχύτητα έως 20fps, ευελιξία με έως και 6.072 επιλεγμένα σημεία AF και λειτουργίες αυτόματης παρακολούθησης AF με βάση τη βαθιά μάθηση. Ο αισθητήρας CMOS 20,1 megapixel μοιράζεται πολλές τεχνολογίες και επιδόσεις που παρατηρούνται στην EOS-1D X Mark III παρέχοντας εύρος 100-102.400 αυτόματου ISO στους χρήστες για την παραγωγή καθαρών εικόνων στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα χαμηλού φωτισμού, όπως οι γαμήλιες τελετές και οι εκδηλώσεις σε κλειστούς χώρους, παρέχοντας πρόσθετη ευελιξία και επιλογή.

Επιτρέποντας στους δημιουργούς περιεχομένου να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για την παραγωγή εκπληκτικής στατικής, αλλά και κινούμενης εικόνας, η καινοτόμος EOS R6 μπορεί να κινηματογραφήσει σε ανάλυση 4K UHD έως και 59,94fps που επιτυγχάνεται μέσω της υπερδειγματοληψίας από 5.1K. Προσφέρει απίστευτα βίντεο αργής κίνησης με υποστήριξη AF χρησιμοποιώντας Full HD ανάλυση σε ρυθμούς έως 119.88fps. Κατά τη διάρκεια της λήψης ταινιών, η οθόνη ελέγχου zebra μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τη ρύθμιση της έκθεσης, ιδιαίτερα χρήσιμη σε συνθήκες που συνήθως οδηγούν σε υπερεκτεθειμένες ανταύγειες. Με την επιλογή να καταγράφει εσωτερικά σε 8-bit H. 264 ή 10-bit YCbCr 4:2:2 H.265 και Canon Log, ο χρήστη απολαμβάνει την απόλυτη ευελιξία παραγωγής.

Το σκόπευτρο EVF μεγέθους 0,5 ιντσών με 3,69 εκατομμύρια κουκίδες ανανεώνεται στα 120fps και υποστηρίζει ελάχιστη καθυστέρηση. Είναι ιδανικό για φωτογράφηση σπορ, προσφέρει μια διαφανή και ευέλικτη άποψη των θεμάτων λήψης. Η οθόνη 3 ιντσών με μεταβλητή γωνία 1,62 εκατομμυρίων κουκκίδων LCD ενθαρρύνει τη λήψη από δημιουργικές γωνίες. Οι διπλές υποδοχές καρτών επιτρέπουν στους χρήστες να εισαγάγουν τις κάρτες 2x SD UHS ΙΙ και να καταγράψουν και στις δύο κάρτες ταυτόχρονα, με τη δυνατότητα να καταγράψουν σε διαφορετικές μορφές για να επιτύχουν ασφάλεια και ταχύτητα.

Παρουσιάζοντας τρία νέα αξεσουάρ EOS

Μπαταρία LP-E6NH

Μια νέα μπαταρία μεγάλης διάρκειας ζωής, που παρέχεται με τις EOS R5 και EOS R6, είναι συμβατή με όλες τις υπάρχουσες κάμερες που χρησιμοποιούν τις μπαταρίες της σειράς LP-E6. Η LP-E6NH αντικαθιστά την LP-E6N, με αυξημένη χωρητικότητα κατά 14% φτάνοντας στα 2.130mAh, επιτρέποντας στους χρήστες να καταγράφουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, διατηρώντας παράλληλα τη συμβατότητα με τα υπάρχοντα προϊόντα και αξεσουάρ.

Λαβή μπαταρίας (grip) BG-R10

Επιτρέπει μεγαλύτερης διάρκειας λήψεις με την EOS R5 και EOS R6, ιδανική για επαγγελματίες που καλύπτουν γάμους, άγρια ζωή και ρεπορτάζ. Το νέο grip δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να τροφοδοτούν τα σώματα, χρησιμοποιώντας δύο μπαταρίες (LP-E6/N/NH). Η συσκευή προσφέρει επίσης διπλά χειριστήρια, για ευκολότερη κάθετη λήψη.

Πομποδέκτης WFT-R10

Πομπός Wi-Fi σε στυλ λαβής μπαταρίας και κεραίες MIMO 2×2 για ταχύτερη και μεγαλύτερης εμβέλειας μετάδοση, συμβατή με την EOS R5. Ο WFT-R10 διαθέτει επίσης βελτιωμένη δικτύωση, που επιτρέπει το SFTP μέσω Wi-Fi και περιλαμβάνει ταχύτητα gigabyte μέσω θύρας Ethernet.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την EOS R5 και την EOS R6, επισκεφθείτε τις διαδικτυακές τοποθεσίες: https://www.canon.gr/cameras/eos-r5/ και https://www.canon.gr/cameras/eos-r6/

Η Canon παρουσιάζει επίσης σήμερα τέσσερις νέους φακούς RF και δύο επεκτάσεις (extenders), τον RF 85mm F2 MACRO IS STM, RF 600mm F11 IS STM, RF 800mm F11 IS STM, RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM, EXTENDER RF 1.4x, EXTENDER RF 2x. O imagePROGRAF PRO-300, ένας εκτυπωτής A3+ με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της βραβευμένης σειράς imagePROGRAF PRO, επίσης λανσάρεται σήμερα.