Borat: Πρεμιέρα στο Amazon Prime Video για το sequel, δείτε το πρώτο trailer

Ο τεράστιος Sacha Baron Cohen αναβιώνει τον μυθικό χαρακτήρα Borat για μια ακόμη φορά, καθώς στις 23 Οκτωβρίου 2020 θα προβληθεί το sequel της ταινίας που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στις ΗΠΑ πριν από 14 χρόνια.

Με τον διακριτικό τίτλο Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bride to American Regime and Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan, ο Cohen φιλοδοξεί να καυτηριάσει για άλλη μια φορά την κατάσταση που επικρατεί στις ΗΠΑ και όχι μόνο.

Η ταινία γυρίστηκε πριν από μερικούς μήνες εν μέσω της πανδημίας COVID19 και από το πρώτο trailer μπορούμε να δούμε ότι κατάφερε και πάλι να “εισβάλει” στην αμερικανική κοινωνία, παρά το γεγονός ότι η φιγούρα του είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη. Μη ξεχνάτε ότι στην πρώτη ταινία κινδύνευσε με λιντζάρισμα…

Το νέο Borat σκηνοθετεί ο Jason Woliner (The Last Man on Earth) και η προβολή του θα γίνει μέσα από τη συνδρομητική υπηρεσία Amazon Prime Video.