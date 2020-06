Aya and the Witch: Η πρώτη ταινία με 3D CGI γραφικά από το Studio Ghibli!

Έπεσε και αυτό το κάστρο. Το Studio Ghibli έχει αφήσει τον Hayao Miyazaki να ετοιμάζει με τους δικούς του ρυθμούς την επόμενη ταινία του με τίτλο How Do You Live?, παρόλα αυτά, μέσα στο χειμώνα θα δούμε την πρώτη ταινία του με αποκλειστικά 3D CGI γραφικά!

Πρόκειται για το Aya and the Witch, μια μεταφορά του παιδικού βιβλίου Earwig and the Witch της Diana Wynne, το οποίο εξιστορεί τη ζωή ενός ορφανού κοριτσιού αφότου δίνεται για υιοθεσία σε μια μάγισσα. Είναι το δεύτερο βιβλίο της Wynne που απασχολεί το Studio Ghibli, μετά το εξαιρετικό Howl’s Moving Castle, και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Goro Miyazaki, γιος του θρυλικού δημιουργού. Ο Hayao, πάντως, έχει συμμετέχει στην ταινία ως σύμβουλος.

Να σημειωθεί ότι ο Hayao Miyazaki έχει καταπιαστεί και αυτός με το computer animation στο μικρού μήκους Boro the Caterpillar, παρόλα αυτά, επέστρεψε στα χειροποίητο animation για το How Do You Live?. Δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία πρεμιέρας για το Aya and the Witch, αλλά είναι προγραμματισμένο να προβληθεί μέσω του NHK, το μεγαλύτερο τηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας.

