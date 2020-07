As Dusk Falls: Το νέο διαδραστικό παιχνίδι έρχεται στο Xbox Series X

Οι φίλοι των διαδραστικών παιχνιδιών θα χαρείτε με την ανακοίνωση του As Dusk Falls, ένα νέο παιχνίδι που προέρχεται από το νέο studio της επικεφαλής σχεδιασμού της Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit: Become Human και Beyond: Two Souls), κ. Caroline Marchal.

Το As Dusk Falls είναι τοποθετημένο στις Νοτιοδυτικές Πολιτείες και αφορά δύο οικογένειες. Η μία είναι μια οικογένεια λευκών που κρατά ομήρους τα μέλη της άλλης οικογένειας. Στο trailer βλέπουμε τα παιδιά σε μικρή ηλικία και έπειτα ως ενήλικες να συναντιούνται σε διάφορες περιστάσεις, με τους δημιουργούς να κάνουν λόγο για μια ιστορία που πραγματεύεται με τις βασικές αλήθειες της αγάπης, της απώλειας, του καλού, του κακού, της οικογένειας και της φιλίας.

Δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά το περιμένουμε για Xbox Series X, Windows PC και στην υπηρεσία Xbox Game Pass.