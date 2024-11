Αποκαλύφθηκαν τα δωρεάν games του Δεκεμβρίου

Η Sony αποκάλυψε τα δωρεάν παιχνίδια του Δεκεμβρίου για τους συνδρομητές της υπηρεσίας PlayStation Plus. Όλοι οι συνδρομητές του PS Plus θα μπορούν να αποκτήσουν μια τριάδα δωρεάν παιχνιδιών από τις 3 Δεκεμβρίου, τα Aliens: Dark Descent, It Takes Two και Temtem.

Ένα από τα καλύτερα συνεργατικά παιχνίδια που έγιναν ποτέ, το It Takes Two συνδυάζει την πλατφόρμα με την ευφάνταστη ομαδική εργασία. Ως Cody και May, ένα ζευγάρι με μια δύσκολη σχέση που έχει παγιδευτεί σε έναν φανταστικό κόσμο, οι παίκτες θα πρέπει να συνεργαστούν για να ξεπεράσουν μοναδικές προκλήσεις και ενδεχομένως να διορθώσουν μια διαλυμένη σχέση. Το παιχνίδι σημείωσε μεγάλη κριτική και εμπορική επιτυχία από τότε που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν από μερικά χρόνια, και ο διευθυντής του Josef Fares έχει υπονοήσει πρόσφατα ότι το στούντιο Hazelight εργάζεται πάνω σε κάτι νέο που θα εκδοθεί ξανά από την EA.

Στον αντίποδα του υγιεινού co-op platforming, το Aliens: Dark Descent είναι ένα real-time strategy game όπου θα καθοδηγήσετε μια ομάδα Colonial Space Marines μέσα από μια θανατηφόρα επιδημία Xenomorph. Με κάθε επικοινωνία να έχει χαθεί στο φεγγάρι Lethe, είναι στο χέρι σας να καταλάβετε τι συνέβη και να επιβιώσετε στο ταξίδι. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ικανότητες, τα όπλα και τα ταλέντα των πεζοναυτών σας, και ενώ το βασικό gameplay μπορεί να γίνει επαναλαμβανόμενο, εξακολουθεί να είναι μια αυθεντική κατάδυση στον γαλαξία των Aliens.

Τέλος, το Temtem είναι μια ωραία αλλαγή στη φόρμουλα catch-’em-all που καθιερώθηκε από το Pokemon. Θα εξερευνήσετε τα έξι νησιά του Αρχιπελάγους Airborne, θα συναντήσετε δεκάδες Temtem και θα τα εκπαιδεύσετε στην προσπάθειά σας να γίνετε οι καλύτεροι, όπως κανείς άλλος δεν ήταν ποτέ. Το παιχνίδι διαθέτει επίσης στοιχεία MMO και μπορείτε να συνεργαστείτε με άλλους παίκτες αν θέλετε να ανταλλάξετε Temtem ή να τα πολεμήσετε σε έντονα αγωνίσματα.