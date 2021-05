Από ιδιωτικά νησιά στα ιδιωτικά… ηφαίστεια – Το «φλογερό» ενδιαφέρον για Φαγκραντάλσφγιαλ

Το να διαθέτεις ένα ιδιωτικό νησί θεωρείται πλέον παρωχημένο. Η μόδα, εξάλλου, επιτάσσει την αγορά ενός πιο «φλογερού» ακινήτου. Ενός ηφαιστείου, για παράδειγμα.

Από την εν λόγω τάση, όπως φαίνεται, θα ωφεληθεί σημαντικά μία οικογένεια Ισλανδών, η οποία έχει στην κατοχή της μια τεράστια έκταση περιμετρικά ενός από τα διασημότερα ηφαίστεια της Ευρώπης.

Ο λόγος για το Φαγκραντάλσφγιαλ, στη χερσόνησο Ρεϊκγιάνες, το οποίο εξερράγη τον Μάρτιο για πρώτη φορά από τον 12ο αιώνα, εκσφενδονίζοντας τεράστιες ποσότητες λάβας και καπνού.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL

