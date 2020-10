Aντιμέτωπες με πιθανές ζημιές άνω των 2 τρις, οι τράπεζες επισπεύδουν απολύσεις

Της Ζωρζέτ Ζολώτα

zzol@naftemporiki.gr

Αντιμέτωποι με τις βαριές οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης του κορωνοιού, οι ισχυροί όμιλοι του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού κλάδου επαναφέρουν στην ατζέντα τους ήδη δρομολογημένες απολύσεις που είχαν παγώσει με το ξέσπασμα της πανδημίας. Σύμφωνα με προβλέψεις της S&P Global, οι ζημιές του παγκόσμιου τραπεζικού κλάδου μπορεί να φθάσουν τα 2,1 τρις δολάρια την περίοδο 2020-21. Σε ένα τόσο δυσοίωνο περιβάλλον, πάνω από 30 μεγάλες τράπεζες μειώνουν το προσωπικό τους καθώς η κερδοφορία τους δεν αναμένεται να ανακάμψει πριν το 2023, ίσως και αργότερα.

Σε ιδιαίτερα δεινή θέση βρίσκονται τα τραπεζικά συστήματα στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία συγκριτικά με τις οικονομίες της Ασίας, τονίζεται στην έκθεση του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης με τίτλο «Global Banking: Recovery Will Stretch to 2023 and Beyond». Oπότε οι τραπεζικές διοικήσεις δεν σπαταλούν χρόνο καθώς οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης για την αναχαίτιση των κρουσμάτων του κορωνοιού έχουν πλήξει το δίκτυο των καταστημάτων τους, αυξάνοντας την ανάγκη για μεγαλύτερες επενδύσεις στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. Εάν συμπεριληφθούν οι απολύσεις που ανακοινώθηκαν σε ΗΠΑ και Ευρώπη αυτήν την εβδομάδα, τόσο το σύνολο των περικοπών φθάνει τις 70.000 από τις αρχές του έτους. Το πρακτορείο Bloomberg υπολογίζει πως σχεδόν μισό εκατομμύρια άτομα έχουν χάσει τη δουλειά τους στον τραπεζικό κλάδο, παγκοσμίως, από το 2014.

«Εκτιμούμε πως τα μεγαλύτερα τραπεζικά συστήματα του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ανήκουν σε πάνω από το ήμισυ των χωρών των G20, θα ανακάμψουν στα προ Covid-19 επίπεδα το 2023 ή και αργότερα», σημειώνουν οι οικονομολόγοι της S&P Global σε έκθεση που δημοσιοποιήθηκε μέσα στην εβδομάδα. Οι τραπεζικές ζημιές στην Ευρώπη ενδεχομένως να αυξηθούν αρκετά από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα που είχαν φθάσει αρχές του 2020 και θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα το 2021. Σύμφωνα, μάλιστα, με το βασικό σενάριο της S&P Global, πλήρης οικονομική ανάκαμψη θα επιτευχθεί μετά από κάποια χρόνια. Ο οίκος παρατηρεί, όμως, πως η κερδοφορία των τραπεζών θα ανακάμψει ταχύτερα σε σχέση με άλλους κλάδους των ευρωπαϊκών οικονομίων καθώς σχέδια αναδιάρθρωσης είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα.

Δεδομένου αυτού του δυσοίωνου περιβάλλοντος, οι τράπεζες και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού σπεύδουν να ολοκληρώσουν τις περικοπές προσωπικού που είχαν δρομολογήσει πριν την πανδημία του Covid-19. Στην Ιταλία, η Intesa Sanpaolo SpA ανακοίνωσε μέσα στην εβδομάδα ότι συμφώνησε με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των εργαζομένων για μείωση του προσωπικού κατά 5.000 άτομα, τουλάχιστον. Η ισπανική Banco de Sabatell σχεδιάζει την κατάργηση 900 θέσεων εργασίας στη Βρετανία. Προ ημερών, η αμερικανική Goldman Sachs προχώρησε σε περικοπές που εκτιμάται πως θα επηρεάσουν το 1% του προσωπικού της, ιδιαίτερα στους τομείς διαπραγμάτευσης και πωλήσεων. Σχέδια για τη μείωση προσωπικού κατά δεκάδες χιλιάδες δρομολογεί εκ νέου η Wells Fargο, ενώ η Deutsche Bank και η HSBC επανέρχονται για να ολοκληρώσουν απολύσεις 18.000 και 35.000 υπαλλήλων, αντίστοιχα.