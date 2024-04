«Άνοιγμα» στην τουριστική αγορά της Σαγκάης κάνει η Αθήνα μετα τα εγκαίνια της πρώτης απευθείας πτήσης

Φιλοξενία τεσσάρων Κινέζων influencers στην ελληνική πρωτεύουσα

Ένα σημαντικό «άνοιγμα» στην τουριστική αγορά της Σαγκάης κάνει η Αθήνα, μετά τα εγκαίνια της πρώτης απευθείας πτήσης που πραγματοποίησε η κινεζική αεροπορική εταιρεία Juneyao από τη Σαγκάη προς την ελληνική πρωτεύουσα, την περασμένη εβδομάδα.

Με αφορμή τα εγκαίνια της πτήσης, η Αθήνα «ταξίδεψε» στη μεγαλύτερη πόλη της Κίνας. Στο ταξίδι, που στόχο είχε την προώθηση της χώρας μας ως κορυφαίου προορισμού στους σημαντικότερους ταξιδιωτικούς πράκτορες της Κίνας, έλαβαν μέρος εκπρόσωποι του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων (This is Athens- CVB), στελέχη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), καθώς και άλλοι σημαντικοί φορείς της τουριστικής αγοράς της Αθήνας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης στη Σαγκάη, που είχε τίτλο «Bridging cultures in Travel: From Asia to Greece» – «Γεφυρώνοντας πολιτισμούς στα ταξίδια: από την Ασία στην Ελλάδα», ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), Ιωάννης Γεώργιζας έλαβε μέρος στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον αντιπρόεδρο της αεροπορικής εταιρείας Juneyao, Mr Tan Feng, τη διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Ιωάννα Παπαδοπούλου και τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Hellas Group, Παύλο Κοντομίχαλο.

Σε δήλωσή του ο κ. Γεώργιζας, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη συμμετοχή της ΕΑΤΑ στην πρώτη απευθείας πτήση από τη Σαγκάη προς την Αθήνα. Η σύνδεση αυτή περιμένουμε ότι όχι μόνο θα συμβάλει στην ενίσχυση του τουρισμού μεταξύ των πόλεων μας, αλλά και ότι θα εξυπηρετήσει κι έναν ακόμη σημαντικό σκοπό: την προώθηση των πολλών κοινών μας αξιών και την ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών ανάμεσα στις δύο πόλεις. Σας καλούμε λοιπόν, στην πόλη μας, την Αθήνα, που είμαι βέβαιος ότι φέτος θα αγαπήσουν ακόμη περισσότεροι ταξιδιώτες από την Κίνα».

Η ομάδα του This is Athens- CVB, είχε την ευκαιρία, στην ίδια διοργάνωση, να παρουσιάσει τον προορισμό Αθήνα σε επιλεγμένους ταξιδιωτικούς πράκτορες της Κίνας, ενώ πραγματοποίησε και B2B συναντήσεις στο trade event που ακολούθησε. Η εκδήλωση, που διοργάνωσαν οι εταιρείες Hellas Group και My Odyssey Travel, πραγματοποιήθηκε στο «Hellas House», ένα κτίριο της δεκαετίας του 1930 στην «καρδιά» της Σαγκάης, που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την πολιτιστική και επιχειρηματική κοινότητα της κινεζικής πόλης, φιλοξενώντας πολλά και σημαντικά events, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σημειώνεται ότι με την καθιέρωση της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης -τρεις φορές την εβδομάδα- μεταξύ Αθήνας και Σαγκάης, αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των επισκεπτών από την κινεζική πόλη των περίπου 25 εκατομμυρίων κατοίκων. Με αφορμή την άφιξη της πτήσης στο αεροδρόμιο της Αθήνας στις 2 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», την οποία διοργάνωσε η αεροπορική εταιρεία της Σαγκάης Juneyao, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών και ο ταξιδιωτικός οργανισμός My Odyssey.

Ανάμεσα στους επιβάτες της πρώτης πτήσης από τη Σαγκάη προς την Αθήνα ήταν και τέσσερις δημοσιογράφοι- influencers από την Κίνα, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν στην ελληνική πρωτεύουσα, ως προσκεκλημένοι του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων (This is Athens- CVB) και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στρατηγικής προβολής και προώθησης της Αθήνας που υλοποιεί το This is Athens- CVB, με στόχο την προσέλκυση της αγοράς της Κίνας, σημειώνεται ότι τον ερχόμενο Μάιο, η Αθήνα θα πάρει μέρος για πρώτη φορά στη μεγάλη τουριστική έκθεση «ITB China» που πραγματοποιείται στη Σαγκάη, συμμετέχοντας στο περίπτερο του ΕΟΤ.

Η κινεζική αγορά, τη δεδομένη χρονική στιγμή, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς λόγω της άρσης των περιορισμών της πανδημίας, αναμένεται ότι φέτος ο εξερχόμενος τουρισμός θα αρχίσει να επανέρχεται σε επίπεδα προ πανδημίας. Σημειώνεται ότι πριν από την περίοδο της Covid, η Κίνα είχε τη μεγαλύτερη αγορά εξωτερικού τουρισμού στον κόσμο, τόσο σε αριθμό ταξιδιών όσο και σε συνολικές δαπάνες.