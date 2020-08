Ανοιχτό μικρόφωνο αποκάλυψε διάλογο Μπορέλ - Κάρενμπαουερ για τα ελληνοτουρκικά (βίντεο)

Ερωτηθείσα την Παρασκευή από τον ύπατο εκπρόσωπο της Ε.Ε. για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής πώς εξελίχθησαν οι επαφές με Αθήνα και Άγκυρα, η Γερμανίδα υπουργός Άμυνας Άνεγκρετ Κράμπ Κάρενμπαουερ, η οποία προφανώς δεν είχε αντιληφθεί ότι το μικρόφωνο ήταν ανοιχτό, απάντησε: «Δύσκολα. Λίγο πιο ομαλά με την ελληνική πλευρά, αλλά πολύ δύσκολα με την τουρκική πλευρά».

Ο Μπορέλ απάντησε ότι «οι Τούρκοι είναι πολύ εκνευρισμένοι» και ότι «αισθάνονται ότι οι Έλληνες δεν είναι αξιόπιστοι».

| #EU High Representative for Foreign Affairs Borrell asked German Defence Minister Karrenbauer about German FM Maas’ visit to #Turkey and #Greece.

“It was very hard. A little bit more smooth on the Greek side, but very hard on the Turkish side.”pic.twitter.com/TDN2p3YVDa

