Ανέλπιστο ρεκόρ νέων συνδρομητών και στροφή στα live αθλητικά

Η Netflix συνεχίζει να προσθέτει περισσότερους συνδρομητές στην υπηρεσία streaming σε σχέση με αυτό που αναμενόταν. Στο πλαίσιο των οικονομικών αποτελεσμάτων της για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, η εταιρεία αποκάλυψε ότι πρόσθεσε 8,05 εκατομμύρια συνδρομητές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τις προσδοκίες που είχαν διατυπώσει οι οικονομικοί σύμβουλοι και είναι επίσης πολύ πάνω από τα 5,89 εκατομμύρια συνδρομητές που προστέθηκαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2023.

Η Netflix έχει πλέον 277,65 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως. Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει ότι σκοπεύει να σταματήσει να αποκαλύπτει νέους αριθμούς συνδρομητών κατά τη διάρκεια των οικονομικών αποτελεσμάτων της το 2025, αλλά θα αποκαλύπτει ορισμένα ορόσημα καθώς αυτά συμβαίνουν. Ανακοίνωσε πάντως σήμερα ότι ο αριθμός των συνδρομητών της που έχουν επιλέξει το πακέτο με διαφημίσεις αυξήθηκε κατά 34% το δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 9,559 δισ. δολάρια για το τρίμηνο, από 8,187 δισ. δολάρια την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο. Τα καθαρά κέρδη ήταν 2,1,47 δισ. δολάρια για το τρίμηνο, από 1,488 δισ. δολάρια πριν από ένα χρόνο.

Στα οικονομικά της αποτελέσματα, η Netflix παραδέχθηκε ότι δοκιμάζει ένα νέο σχεδιασμό αρχικής σελίδας για τις τηλεοπτικές εφαρμογές της, ο οποίος μάλιστα αποκαλύφθηκε τον περασμένο Ιούνιο.

Αυτό το νέο περιβάλλον χρήσης παρέχει πιο ορατές πληροφορίες για τους τίτλους με μια ματιά – συμπεριλαμβανομένης της σύνοψης, του είδους και της βαθμολογίας. Οι προεπισκοπήσεις των τίτλων είναι επίσης μεγαλύτερες και πιο δυναμικές, με πιο εντυπωσιακά trailers και μεγαλύτερο box art για ευκολότερη περιήγηση.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης τις προσπάθειές της για την κυκλοφορία video games, κυρίως σε φορητές συσκευές. Η Netflix λέει ότι πλέον θα κυκλοφορεί ένα νέο παιχνίδι κάθε μήνα, με πολλά από αυτά να βασίζονται σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές του Netflix, όπως το Too Hot to Handle, το Emily in Paris και το Selling Sunset. Ανακοίνωσε επίσης ότι σχεδιάζει να κυκλοφορήσει ένα multiplayer παιχνίδι βασισμένο στην επιτυχημένη σειρά Squid Game περίπου την εποχή που θα κάνει την εμφάνισή της η δεύτερη σεζόν της σειράς, κάποια στιγμή αργότερα το 2024.

Η Netflix θα επεκτείνει τις προσπάθειές της για ζωντανή μετάδοση αθλητικών εκπομπών τους επόμενους μήνες, συμπεριλαμβανομένης της ζωντανής μετάδοσης δύο αγώνων NFL για την ημέρα των Χριστουγέννων και της προβολής του WWE Raw από τον Ιανουάριο του 2025.

[via]