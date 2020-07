Android Go: Απαιτούμενα τα 2GB μνήμης RAM στις συσκευές

Το αρχικό πλάνο της Google για τη δημιουργία του Android Go, δηλαδή της έκδοσης του λειτουργικού συστήματος που είναι βελτιστοποιημένη για συσκευές περιορισμένων δυνατοτήτων, ήταν να υποστηρίζει ακόμη και τα Android smartphones που διαθέτουν μόλις 512MB μνήμη RAM. Τα χρόνια πέρασαν, οι εποχές αλλάζουν και όπως ήταν λογικό, η εταιρεία ετοιμάζεται αναθεωρήσει την πολιτική της.

Ένα έγγραφο με τίτλο “Android 11 Go Edition Device Configuration Guide” που έφτασε στα χέρια των XDA Developers αναφέρει ότι οι συσκευές Android θα πρέπει να διαθέτουν στο εξής τουλάχιστον 2GB μνήμη RAM για να υποστηρίζουν το Android Go. Η νέα οδηγία θα ισχύσει από το τελευταίο τρίμηνο του 2020 και θα καλύπτει Android smartphones με έκδοση Android 10 Go ή Android 11 Go. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συσκευές δεν θα πληρούν τις προδιαγραφές για να έχουν προεγκατεστημένες της Google Mobile Services.

Πιθανότατα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση όταν έρθει η ώρα για το λανσάρισμα του Android 11, μιας και το Android Go αποδείχτηκε αρκετά επιτυχημένο ειδικά σε αναπτυσσόμενες αγορές.

[via]