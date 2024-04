Ανακοινώθηκε επίσημα η νέα ταινία

Επιστρέφουμε στο Matrix! Η Warner Bros. ανακοίνωσε επίσημα ένα νέο sequel της σειράς ταινιών επιστημονικής φαντασίας που άλλαξε τα δεδομένα, από τον σεναριογράφο του “The Martian“.

Με αφορμή την 25η επέτειο της ταινίας του 1999, η Warner Bros. ανακοίνωσε τη συνέχιση του The Matrix, του πρωτοποριακού αριστουργήματος επιστημονικής φαντασίας των Lana και Lilly Wachowski. Το πέμπτο μέρος του franchise θα σκηνοθετηθεί από τον Drew Goddard, σεναριογράφο των The Cabin in the Woods και The Martian και σκηνοθέτη του Bad Times at the El Royale.

Ο Goddard έχει μια εντυπωσιακή φιλμογραφία γεμάτη διαφορετικά είδη, η οποία περιλαμβάνει το σενάριο για τα Lost, Buffy the Vampire Slayer και το Cloverfield του 2008. Δημιούργησε επίσης το Daredevil του Netflix και ήταν εκτελεστικός παραγωγός στο The Good Place, για το οποίο σκηνοθέτησε τέσσερα επεισόδια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Goddard γράφει το σενάριο της πέμπτης ταινίας Matrix, της οποίας θα είναι εκτελεστικός παραγωγός μαζί με τη Sarah Esberg και τη Lana Wachowski, η οποία επέστρεψε για να σκηνοθετήσει το 2021 την ταινία The Matrix: Resurrections χωρίς τη Lilly Wachowski.

Η Warner Bros. δεν έχει αποκαλύψει καμία επιπλέον λεπτομέρεια σχετικά με το sequel, συμπεριλαμβανομένης της πλοκής και του καστ. Ο Keanu Reeves και η Carrie-Anne Moss είχαν επιστρέψει για το Resurrections, στο οποίο πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris και Priyanka Chopra-Jonas.

“Ο Drew ήρθε στη Warner Bros. με μια νέα ιδέα που όλοι πιστεύουμε ότι θα είναι ένας απίστευτος τρόπος να συνεχίσουμε τον κόσμο του Matrix, τιμώντας αυτό που η Lana και η Lilly ξεκίνησαν πριν από 25 χρόνια και προσφέροντας μια μοναδική προοπτική βασισμένη στη δική του αγάπη για τη σειρά και τους χαρακτήρες“, δήλωσε ο πρόεδρος παραγωγής της Warner Bros. Motion Pictures, Jesse Ehrman.

[via]