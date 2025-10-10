Agrowood Καυσόξυλα, Ξύλα για Τζάκι στην Αθήνα – ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ & Καυσόξυλα Αθήνα

Η Agrowood Ψάρρης Διονύσης, με έδρα τις Αχαρνές Αττικής, αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των στερεών καυσίμων για περισσότερα από 15 χρόνια. Με εξειδίκευση στην εμπορία και διανομή καυσόξυλων, πέλλετ, μπρικετών, κάρβουνων και φιαλών υγραερίου, η Agrowood προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης για σπίτια, επαγγελματικούς χώρους και επιχειρήσεις, συνδυάζοντας ποιότητα, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση.

Ειδικεύεται στα Καυσόξυλα στην Αθήνα και στα ξύλα για τζάκι στην Αθήνα, αλλά και σε όλη την Αττική.

Στην Agrowood Καυσόξυλα, βρείτε τα καλύτερα καυσόξυλα και ξύλα για τζάκι στην Αθήνα. Προσφέρουμε καυσόξυλα για σόμπα και τζάκι με άμεση delivery σε όλη την Αττική. Ανακαλύψτε τις μοναδικές μας καυσόξυλα προσφορές και απολαύστε την τέλεια ζεστασιά στο χώρο σας. Καλέστε μας για τις τιμές, παραγγείλετε σήμερα! Που να αγοράσω καυσόξυλα; Εδώ, στην Agrowood!

Ψάχνετε για τα πιο ζεστά και οικονομικά καυσόξυλα στην Αθήνα; Έλατε στην Agrowood Καυσόξυλα, όπου θα βρείτε καυσόξυλα για τζάκι και σόμπα που όχι μόνο καίνε σωστά, αλλά και τσουρουφλίζουν μόνο τις… παγωνιές, όχι την τσέπη σας! Με τις καλύτερες προσφορές και τηλέφωνα καυσόξυλα delivery στην Αττική, εμείς κάνουμε τον χειμώνα ένα θερμοκηπιακό όνειρο! Αφεθείτε στη ζεστασιά μας και ανακαλύψτε γιατί οι πελάτες αγκάλιασαν τόσο θερμά την εξυπηρέτησή μας! Καλέστε μας τώρα για ζεστή εξυπηρέτηση – γιατί στην Agrowood, το καυστήρα έχουμε πάντα αναμμένο!

Η Agrowood Καυσόξυλα προσφέρει ξύλα για τζάκι και σόμπα με άμεση παράδοση σε όλη την Αττική.

Τα καυσόξυλα προσφέρουν φυσική ζεστασιά και οικονομικά πλεονεκτήματα, κάνοντάς τα ιδανική επιλογή θέρμανσης.

Προσιτές τιμές καυσόξυλων με συχνές προσφορές βοηθούν στη διατήρηση χαμηλών θερμαντικών εξόδων.

Η σωστή αποθήκευση είναι κλειδί για να παραμείνουν τα καυσόξυλα σε άριστη κατάσταση.

Η ποιότητα και οι προσφορές ξύλων της Agrowood Καυσόξυλα κάνουν τον χειμώνα αξέχαστο στην Αθήνα.

Γιατί να Επιλέξετε Καυσόξυλα για το Τζάκι σας

Εάν αναρωτιέστε γιατί να επιλέξετε καυσόξυλα για το τζάκι σας, η απάντηση είναι απλή: προσφέρουν φυσική και απολαυστική ζεστασιά! Ο ρόλος των καυσόξυλων στην δημιουργία μιας άνετης ατμόσφαιρας δεν είναι παρά… καυστικό! Τα καυσόξυλα είναι οικονομικά, φιλικά προς το περιβάλλον και έχουν τη μαγική ικανότητα να ενθουσιάσουν όλη την οικογένεια με την απροκάλυπτη γοητεία τους. Ξύλα για το τζάκι προσφέρουν επιπλέον και έναν απαράμιλλο ρομαντισμό, για εκείνες τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Τα καυσόξυλα είναι ιδανική επιλογή τόσο για τζάκι όσο και για σόμπα, μιας και αναδύουν παραδοσιακή αίσθηση ζεστασιάς και χαλάρωσης. Στην Αθήνα, τα καυσόξυλα αποτελούν την καλύτερη λύση για να δημιουργήσετε την απόλυτη θαλπωρή χωρίς να ξοδέψετε πολλά!

Τα Οφέλη των Καυσόξυλων Για Χειμερινή Ζεστασιά

Όταν το θερμόμετρο πέφτει, μία σίγουρη οικονομική επιλογή για θέρμανση είναι τα καυσόξυλα. Ζεσταθείτε με καυσόξυλα υψηλής ποιότητας. Το καλύτερο μέρος είναι η παράδοση στο χώρο σας, χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρετε τα ξύλα εσείς! Θέλετε να δώσετε στο τζάκι σας ζωή; Είμαστε στην διάθεση σας με τα καλύτερα καυσόξυλα της αγοράς για άμεση παράδοση. Η θέρμανση με καυσόξυλα δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά προσφέρει και ανεπανάληπτη ζεστασιά που κάνει κάθε βραδιά στο σπίτι ειδική. Εμπιστευτείτε τη ζεστή αφή των ξύλων στο τζάκι σας και απολαύστε τον χειμώνα όπως δεν τον έχετε ξαναζήσει!

Οικονομικά Πλεονεκτήματα των Καυσόξυλων

Είναι αλήθεια πως όταν αναζητάς μια οικονομική λύση για θέρμανση, τα καυσόξυλα είναι η καλύτερη επιλογή! Όχι μόνο εξοικονομείς χρήματα, αλλά απολαμβάνεις και μια αίσθηση φυσικής ζεστασιάς που δύσκολα προσφέρει άλλη επιλογή. Στην Αττική, οι τιμές καυσόξυλων είναι προσιτές και μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη. Απόλαυσε τις συνεχείς προσφορές και τις έκτακτες εκπτώσεις μας, που κάνουν το ξύλο τζακιού ακόμα πιο οικονομικό. Το ξύλο είναι βιώσιμη επιλογή και μια στέρεα επένδυση για το χειμώνα, χωρίς την ανάγκη χρήσης ακριβών συσκευών. Ανακάλυψε γιατί οι τιμές καυσόξυλων είναι ένας από τους βασικούς λόγους που τα καθιστούν τόσο δημοφιλή στην Αθήνα και πέρα. Γιατί αν είναι να είναι ζεστά, τουλάχιστον να είναι και φθηνά!

Καυσόξυλα ΑΤΤΙΚΗ: Κορυφαίες Επιλογές στην Αττική

Ψάχνετε για καυσόξυλα Αθήνα; Μην ψάχνετε παραπέρα! Στην Agrowood Καυσόξυλα, σας δίνουμε πρόσβαση στις καλύτερες επιλογές από τον πιο ποιοτικό ξύλο που θα βρείτε στην Αττική. Οι ειδικοί μας φροντίζουν ώστε τα καυσόξυλα να είναι όχι μόνο ασφαλή, αλλά και ιδανικά για να ζεστάνουν το σπίτι σας και να δημιουργήσουν εκείνη την οικεία ατμόσφαιρα που αναζητάτε. Προσφέρουμε άμεση παράδοση κατ’ οίκον στην Αθήνα, καλύπτοντας την Αττική με τα πιο αξιόπιστα προϊόντα. Είτε προετοιμάζεστε για το χειμώνα είτε απλά θέλετε να απολαύσετε μια ζεστή βραδιά μπροστά από το τζάκι σας, έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη σας.

Καυσόξυλα Υψηλής Ποιότητας: Τι Πρέπει να Ξέρετε

Αν ψάχνετε για υψηλής ποιότητας καυσόξυλα, τότε είστε στο σωστό μέρος! Τα καυσόξυλα Ήφαιστος θεωρούνται από τα καλύτερα στην αγορά και η επιλογή τους μπορεί να κάνει τη διαφορά στο τζάκι ή τη σόμπα σας. Η οξιά και η ελιά είναι δύο από τις κορυφαίες επιλογές σε καυσόξυλα για τζάκι, καθώς προσφέρουν καθαρή και μακροχρόνια καύση. Στην Agrowood Καυσόξυλα, γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ποιοτικά καυσόξυλα ώστε να απολαμβάνετε θερμή και άνετη διαμονή στο σπίτι σας κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Γιατί να συμβιβαστείτε με λιγότερο, όταν μπορείτε να έχετε τα καλύτερα από τα καυσόξυλα Αθήνα; Μην ξεχνάτε, η ποιότητα κάνει τη διαφορά κάθε φορά που ανάβετε το τζάκι σας!Για την αποτελεσματική χρήση των καυσόξυλων, πρέπει να επιλέξετε και να τα διατηρήσετε σωστά. Ακολουθούν μερικές χρήσιμες συμβουλές:

Επιλέξτε ξύλα σκληρής ξυλείας, όπως δρυς ή οξιά, για μεγαλύτερη διάρκεια καύσης.

Κόψτε τα ξύλα σε μικρά, ομοιόμορφα κομμάτια για ομοιόμορφη καύση.

Αποθηκεύστε τα ξύλα σε ξηρό μέρος, προστατευμένα από την υγρασία.

Αφήστε τα ξύλα να στεγνώσουν για τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη χρήση.

Αποφύγετε τη χρήση πεύκων, καθώς παράγουν περισσότερη καπνιά.

Χρησιμοποιήστε ειδικές συσκευασίες για την αποθήκευση για αποφυγή παρασίτων.Με αυτές τις συμβουλές, θα εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή θερμαντική απόδοση για το σπίτι σας, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα οικονομία και ζεστασιά.

Καυσόξυλα τιμές: Πώς να Εξοικονομήσετε Χρήματα

Ψάχνετε για ποιοτικά και οικονομικά καυσόξυλα στην Αθήνα; Έφτασε η ώρα να εξοικονομήσετε χρήματα με καυσόξυλα από την Agrowood Καυσόξυλα. Οι καλύτερες τιμές μας θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε το σπίτι σας ζεστό χωρίς να ξοδεύετε μια περιουσία. Επιλέξτε τα καυσόξυλα που θα ταιριάξουν άριστα στο τζάκι σας. Θυμηθείτε να ελέγχετε πάντα την τιμή ξύλων και να συγκρίνετε προσφορές. Ανακαλύψτε τα φθηνότερα καυσόξυλα, χωρίς να ξεχάσετε την ποιότητα.

Το αποστέλλουμε γρήγορα και με ασφάλεια στην πόρτα σας. Αν θέλετε να επιλέξετε τα ιδανικά ξύλα για το τζάκι σας, η Αθήνα σας περιμένει με τα καλύτερα deals. Μείνετε ζεστοί και σίγουροι με την επιλογή σας!

Συμβουλές για Οικονομικές Αγορά ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ στην Αθήνα

Αγορά καυσόξυλα στην Αθήνα μπορεί να είναι θησαυρός, ειδικά αν ξέρετε πώς να βρείτε τις καλύτερες τιμές. Αναζητήστε προσφορές από προμηθευτές Καυσόξυλα Αθήνα που προσφέρουν κυβικό ξύλα σε συμφέρουσες τιμές. Ελέγξτε την ποιότητα των καυσόξυλα γιατί η καλή καύσιμη ύλη κρατά το σπίτι σας ζεστό χωρίς να ‘καίτε’ την τσέπη σας. Υπάρχουν πολλοί προμηθευτές που προσφέρουν οικονομικές λύσεις, αλλά μην ξεχνάτε να συλλέγετε πληροφορίες από διαφορετικές πηγές για να βρείτε την πιο οικονομική αγορά καυσόξυλα Αθήνα. Ο ανταγωνισμός στην αγορά κυβικό ξύλα μπορεί να είναι έντονος, γι’ αυτό αξίζει να κοιτάξετε πολλές επιλογές προτού αποφασίσετε! Με αυτές τις συμβουλές, η αναζήτηση για Καυσόξυλα Αθήνα μπορεί να γίνει πιο αποδοτική και γεμάτη ενέργεια!

Είναι Απαραίτητη η Σωστή Αποθήκευση των Καυσόξυλων

Το σωστός χώρος αποθήκευσης είναι το μυστικό για να έχετε πάντα τα καυσόξυλα σας σε άριστη κατάσταση. Βάλτε τα καυσόξυλα σας στο κατάλληλο μέρος για να διατηρηθούν στεγνά και προστατευμένα. Προτιμήστε ξύλα από ελιά ή οξιά, αφού είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και προσφέρουν καλύτερη απόδοση. Το σημείο αποθήκευσης πρέπει να είναι υπερυψωμένο για να αποφύγετε την υγρασία από το έδαφος. Επιπλέον, καλό είναι να αφήνετε τις στοίβες με κενά για καλύτερο αερισμό. Έτσι, θα απολαύσετε θερμή θαλπωρή τον χειμώνα, χωρίς προβλήματα! Μην ξεχνάτε να ελέγχετε πάντα τον χώρο σας και να διατηρείτε τον αερισμό. Καλή επιτυχία με τα καυσόξυλά σας!

Πώς να Δημιουργήσετε το Ιδανικό Χώρο Αποθήκευσης Καυσόξυλων

Ας προσθέσουμε λίγη περιπέτεια στη φράση «το σπίτι είναι όπου είναι το καυσόξυλο» με το δικό μας οδηγό για τον ιδανικό χώρο αποθήκευσης καυσόξυλων! Πρώτο βήμα: Επιλέξτε μια θέση μακριά από την υγρασία. Καυσόξυλα δε θέλουν να πηγαίνουν για… κολύμβηση! Δεύτερο βήμα: Τα καυσόξυλα πρέπει να τοποθετούνται υπερυψωμένα. Ενα απλό αλυσόδετο ξύλο μπορεί να σώσει την μέρα. Τρίτο βήμα: Ένας καλά αεριζόμενος χώρος είναι το κλειδί. Με αυτό τον τρόπο θα δείτε τα καυσόξυλα σας να παίρνουν φλόγα πιο γρήγορα και πιο καλά από έναν δάσκαλο ζίου-ζίτσου. Τέλος, βάζοντας μπόλικη φαντασία στην δομή, θα έχετε το πιο πρωτότυπο ντεκόρ στον κήπο σας, το οποίο θα κάνει τους γείτονες να … ζηλέψουν!

Ξύλα Για Τζάκι: Οι Καλύτερες Προσφορές στην Αθήνα

Ψάχνοντας για ξύλα για τζάκι στην Αθήνα; Λοιπόν, μην ανησυχείτε! Στην Agrowood Καυσόξυλα έχουμε τις καλύτερες προσφορές για ξύλα που όχι μόνο σας κρατούν ζεστούς, αλλά θα κάνουν τον χειμώνα σας αξέχαστο. Οι προσφορές μας στα καυσόξυλα θα σας κάνουν να καλέσετε αμέσως τους φίλους σας για βραδιές δίπλα στο τζάκι. Κοιτάξτε, ξέρουμε πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να βρείτε την τέλεια ποσότητα ξύλων, αλλά μην φοβάστε – έχουμε ετοιμάσει τις καλύτερες λύσεις για εσάς. Στην Αθήνα, οι προσφορές της Agrowood σας επιτρέπουν να απολαύσετε την όμορφη θαλπωρή του τζακιού χωρίς να ανησυχείτε για το κόστος. Ζήστε την εμπειρία της Agrowood, γιατί οι φλόγες μας δεν σβήνουν ποτέ!

Με τα καλύτερα καυσόξυλα στην Αθήνα, είμαστε έτοιμοι να ζεστάνουμε το σπίτι σας με την ποιότητα που σας αξίζει! Επισκεφθείτε το Agrowood Καυσόξυλα και επωφεληθείτε από τις προσφορές μας. Για καυσόξυλα για τζάκι και ξύλα για σόμπα, ελάτε σε μας για θερμή φιλοξενία και καυτή εξυπηρέτηση! Ανακαλύψτε γιατί τα καυσόξυλα μας είναι τα καλύτερα στην Αττική και γιατί οι πελάτες μας επιστρέφουν ξανά και ξανά! Επικοινωνήστε τώρα και κάντε την παραγγελία σας απλά και γρήγορα μέσω της υπηρεσίας καυσόξυλα delivery!Rich content results: FAQs

Γιατί να επιλέξω τα καυσόξυλα της Agrowood;

Στην Agrowood Καυσόξυλα προσφέρουμε ξύλα υψηλής ποιότητας που καίνε σωστά και προσφέρουν φυσική ζεστασιά. Επιπλέον, τα καυσόξυλά μας είναι οικονομικά και δεν ζεσταίνουν μόνο εσάς, αλλά και την τσέπη σας!

Μπορώ να παραγγείλω καυσόξυλα για άμεση παράδοση στην Αττική;

Ναι, παρέχουμε υπηρεσία άμεσης παράδοσης καυσόξυλων σε όλη την Αττική. Απλά καλέστε μας και εμείς θα φροντίσουμε τα υπόλοιπα για εσάς.

Πώς μπορώ να αποθηκεύσω σωστά τα καυσόξυλα μου;

Η σωστή αποθήκευση είναι κλειδί για να διατηρήσετε τα καυσόξυλά σας σε άριστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι τα αποθηκεύετε σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο και μακριά από την υγρασία.

Προσφέρει η Agrowood προσφορές και εκπτώσεις στα καυσόξυλα;

Ναι, στην Agrowood Καυσόξυλα έχουμε συνεχείς προσφορές και εκπτώσεις για να μπορείτε να απολαμβάνετε την καλύτερη ποιότητα σε οικονομικά συμφέρουσες τιμές.

Ποια καυσόξυλα είναι καλύτερη επιλογή για τζάκι;

Η οξιά και η ελιά είναι εξαιρετικές επιλογές για καυσόξυλα τζακιού, καθώς προσφέρουν καθαρή και μακροχρόνια καύση, ιδανικές για να απολαμβάνετε τις κρύες νύχτες του χειμώνα.

Εξειδικευμένη Γνώση και Πάθος για τη Θέρμανση

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον γεωπόνο Διονύση Ψάρρη, με στόχο να προσφέρει στους καταναλωτές καύσιμη ύλη υψηλής θερμικής απόδοσης και χαμηλής υγρασίας. Χάρη στη γεωπονική γνώση της ομάδας, η Agrowood μπορεί να διακρίνει ποια είδη ξύλου είναι κατάλληλα για κάθε χρήση – από το παραδοσιακό τζάκι και τη σόμπα μέχρι τους ξυλολέβητες και τους επαγγελματικούς ξυλόφουρνους.

Αυτό που διαφοροποιεί την Agrowood είναι η επιστημονική προσέγγιση στην επιλογή και αποθήκευση των στερεών καυσίμων, καθώς και η συνεχής έρευνα αγοράς για την εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα.

Καυσόξυλα Α’ Ποιότητας – Στεγνά, Καθαρά, Έτοιμα για Καύση

Η Agrowood προσφέρει καυσόξυλα από διάφορα είδη δέντρων, όλα αποθηκευμένα σε στεγασμένους χώρους με συμπαγές τσιμεντένιο δάπεδο, για τη διατήρηση χαμηλής υγρασίας και την αποφυγή μούχλας ή ξένων υλικών.

Τα διαθέσιμα είδη περιλαμβάνουν:

Ξύλα οξιάς: ιδανικά για σόμπες και λέβητες, χάρη στην υψηλή θερμιδική απόδοση και τη χαμηλή παραγωγή καπνού.

ιδανικά για σόμπες και λέβητες, χάρη στην υψηλή θερμιδική απόδοση και τη χαμηλή παραγωγή καπνού. Ξύλα δρυός (βελανιδιάς): καύση μεγάλης διάρκειας, κατάλληλα για ξυλόσομπες και λέβητες.

καύση μεγάλης διάρκειας, κατάλληλα για ξυλόσομπες και λέβητες. Πεύκο: προσφέρει άμεση φλόγα, ιδανικό για προσάναμμα και θέρμανση για ξύλα στο τζάκι .

προσφέρει άμεση φλόγα, ιδανικό για προσάναμμα και θέρμανση για . Ελιά & Πορτοκαλιά: σκληρά ξύλα με αργή και δυνατή καύση.

σκληρά ξύλα με αργή και δυνατή καύση. Πουρνάρι: εξαιρετικά σκληρό ξύλο, για απαιτητική χρήση.

Τα καυσόξυλα διατίθενται σε μήκη 25 έως 50 εκατοστών, έτοιμα προς χρήση, ενώ παρέχεται η δυνατότητα παράδοσης στον χώρο σας σε όλη την Αθήνα, με καθαρά και τακτοποιημένα φορτηγά.

Πιστοποιημένα Πέλλετ – Οικονομία & Απόδοση

Τα πέλλετ θέρμανσης που διαθέτει η Agrowood είναι υψηλής ποιότητας, με χαμηλή περιεκτικότητα σε στάχτη και εξαιρετική θερμική απόδοση. Προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές και πληρούν όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα (DIN+ / ENplus).

Τα πέλλετ αποτελούν μια ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν οικονομική και οικολογική θέρμανση, χωρίς να θυσιάζουν την απόδοση. Διατίθενται σε σάκους 15 κιλών ή σε παλέτες, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Μπρικέτες Ξύλου – Εναλλακτικό Καύσιμο με Υψηλή Απόδοση

Οι μπρικέτες που προσφέρει η Agrowood είναι προϊόντα από 100% συμπιεσμένο ξύλο, χωρίς χημικά πρόσθετα, με εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας (κάτω από 8%) και μεγάλη θερμιδική ισχύ. Ιδανικές για χρήση σε ενεργειακά τζάκια, σόμπες, λέβητες και BBQ.

Πλεονεκτήματα:

Καθαρή καύση χωρίς έντονο καπνό

Ελάχιστη στάχτη

Ομοιόμορφη θερμοκρασία για ώρες

Κάρβουνα για BBQ & Ξυλοφουρνιστές

Η Agrowood διαθέτει και ξυλοκάρβουνα άριστης ποιότητας, κατάλληλα για επαγγελματικούς ξυλόφουρνους, εστιατόρια και επαγγελματικές χρήσεις. Τα κάρβουνα είναι αποδοτικά, διαρκούν περισσότερο και προσφέρουν έντονη, σταθερή φλόγα χωρίς σπινθήρες.

Φιάλες Υγραερίου Coral Gas – Οικιακή & Επαγγελματική Λύση

Επιπλέον, η Agrowood είναι συνεργάτης της Coral Gas και προσφέρει φιάλες υγραερίου για μαγείρεμα, θέρμανση ή επαγγελματική χρήση, με ασφάλεια και ταχύτητα στην παράδοση.

Γιατί να Επιλέξετε την Agrowood;

✔ Ποιότητα: Όλα τα προϊόντα ελέγχονται για καθαρότητα και απόδοση.

✔ Εμπειρία: Πάνω από 15 χρόνια στο χώρο των στερεών καυσίμων.

✔ Εξειδίκευση: Η ομάδα αποτελείται από γεωπόνους που γνωρίζουν το ξύλο σε βάθος.

✔ Ταχύτητα: Άμεσες παραδόσεις σε Αχαρνές, Καματερό, Άνω Λιόσια, Ίλιον, Πετρούπολη, Ζεφύρι, Μενίδι, Νέα Ιωνία και άλλες περιοχές της Αττικής.

✔ Οικονομία: Ανταγωνιστικές τιμές και προσφορές σε όλα τα προϊόντα.

✔ Σεβασμός στον πελάτη: Καθαρά φορτηγά, ευγενικό προσωπικό, συνεπείς παραδόσεις.

Αν ψάχνετε καυσόξυλα στην Αττική, πέλλετ θέρμανσης, ή φιάλες υγραερίου με άμεση εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα, η Agrowood είναι η πρώτη σας επιλογή. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τη διαφορά στην απόδοση και την εξυπηρέτηση.

Μην παραλείψετε να μας καλέσετε για την κοπή χορτών και τον καθαρισμό οικοπέδων από χόρτα στην Αθήνα!

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Καυσοξυλα – Πελλετ – Agrowood – Ψάρρης – Ξύλα για τζάκι

Ξενοδοχοϋπαλλήλων 89, Αχαρνές 136 72

21 0243 0036

Email: info.agrowood@gmail.com

Ιστοσελίδα: https://agrowood.gr

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή: 08:00 – 19:00

Σάββατο: 08:00 – 16:00

Δείτε περισσότερα στο News1.gr

Πηγή: Agrowood.gr