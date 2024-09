Αυτό είναι το νέο tablet της Xiaomi για καθηλωτική on the go ψυχαγωγία

Η Xiaomi παρουσιάζει το Redmi Pad Pro 5G με υποστήριξη δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για ενισχυμένη συνδεσιμότητα. Με μεγάλη οθόνη για καλύτερη οπτική ευκρίνεια σε συνδυασμό με σύνδεση 5G, το Redmi Pad Pro 5G είναι ειδικά σχεδιασμένο για όσους δίνουν προτεραιότητα στην ψυχαγωγία “εν κινήσει” και αναζητούν μια διευρυμένη εμπειρία θέασης για καθηλωτική ψυχαγωγία, browsing και gaming. Η συσκευή κυκλοφορεί με το λογισμικό HyperOS για απρόσκοπτη διασύνδεση μεταξύ συσκευών. Το Redmi Pad Pro 5G υπόσχεται εξαιρετική συνδεσιμότητα και απόδοση, με αποτέλεσμα να είναι ο απόλυτος σύντροφος για τους λάτρεις της ψυχαγωγίας on the go.

Το Redmi Pad Pro 5G διαθέτει υπέροχη οθόνη στις 12,1 ίντσες με ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz, με αναλογία 16:10 για εξαιρετική οπτική και μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση της. Με 2.5Κ ανάλυση (2560 Χ 1600) στα 249ppi, κάθε λεπτομέρεια αποκτά ζωντάνια, παρέχοντας απαράμιλλη οπτική εμπειρία, ιδανική για υλικό υψηλής ποιότητας. Με 120Hz ρυθμό ανανέωσης η συσκευή εγγυάται ομαλή λειτουργία σε κάθε λειτουργία, είτε πρόκειται για την απόλαυση βίντεο ή για την επεξεργασία αρχείων.

Για ακόμα καλύτερη ψυχαγωγία, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα τετραπλό σύστημα ηχείων με υποστήριξη Dolby Atmos για προηγμένο ήχο. Οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν αυτήν την καθηλωτική ηχητική εμπειρία είτε βλέπουν την αγαπημένη τους σειρά ή παίζουν παιχνίδια ή ακούν την λατρεμένη τους μουσική .

Σύνδεση 5G και αξιόπιστες επιδόσεις για αδιάλειπτη ψυχαγωγία εν κινήσει

Η προηγμένη σύνδεση του Redmi Pad Pro 5G δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να παραμένουν συνδεδεμένοι πάντα και παντού, για εξαιρετική εμπειρία ψυχαγωγίας. Ενισχυμένο από το Xiaomi HyperOS, το Redmi Pad Pro 5G ενσωματώνεται εύκολα στη καθημερινότητα των χρηστών για εύκολο content sharing, μεταφορά εικόνων ή απρόσκοπτη συνεργασία με άλλες συσκευές. Με επεξεργαστή Snapdragon 7s Gen 2 Mobile Platform, η συσκευή προσφέρει επιδόσεις επιπέδου ναυαρχίδας είτε πρόκειται για δουλειά είτε για ψυχαγωγία, με εύκολη μετάβαση μεταξύ των δύο λειτουργιών. Η συσκευή διαθέτει επίσης μια μπαταρία στα 10.000mAh (typ) με fast charging στα 33W ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στο Redmi Pad Pro 5G σε όλη τη διάρκεια της ημέρας χωρίς άγχος διακοπής.

Τα διευρυμένα αξεσουάρ ξεκλειδώνουν πολύπλευρες δυνατότητες

Το Redmi Pad Pro 5G είναι συμβατό με το Redmi Smart Keyboard και το Redmi Smart Pen, καθιστώντας το έτσι σε απόλυτο δύο-σε-ένα σύμμαχο στη ψυχαγωγία και την παραγωγικότητα. Το Redmi Smart Pen, με τα 4096 επίπεδα αντίληψης πίεσης και 240Ηz ρυθμό αντίληψης προσφέρει μια φυσική αίσθηση γραψίματος. Η μπαταρία του Redmi Smart Pen sτα 80mAh παρέχει έως και 12 ώρες γραψίματος σε μια μόλις φόρτιση ώστε οι χρήστες να μπορούν να καταγράψουν τις ιδέες τους όποτε έχουν έμπνευση. Ταυτόχρονα, το Redmi Smart Keyboard προσφέρει εμπειρία δακτυλογράφησης παρόμοια με αυτή του υπολογιστή, με μόλις 1,3mm travel distance στα πλήκτρα για 19mm key pitch. Το πληκτρολόγιο διαθέτει επίσης ειδική θήκη για το Redmi Smart Pen. Τα δυο εκπληκτικά αυτά αξεσουάρ δημιουργούν ένα υπέροχο πακέτο που βοηθά τους χρήστες να εκφράσουν τη δημιουργικότητα τους στο έπακρο.

Προτεινόμενη τιμή λιανικής για την έκδοση 6GB+128GB είναι 369,90 ευρώ και για την έκδοση 8GB+256GB, 429,90 ευρώ, (οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ).