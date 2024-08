Αυστρία – Taylor Swift: Ματαιώθηκαν οι συναυλίες της μετά την αποκάλυψη σχεδίου τρομοκρατικής επίθεσης

Τη ματαίωση των τριών συναυλιών που θα έδινε τις επόμενες ημέρες στη Βιέννη η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ, ανακοίνωσαν απόψε Τετάρτη οι διοργανωτές, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας.

Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό από την αυστριακή αστυνομία πως συνελήφθησαν δύο άνδρες, εκ των οποίων ο ένας μόλις 19 ετών, που σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη.

Taylor Swift’s upcoming shows in Vienna have been cancelled due to threat posed by suspected ISIS-connected plot to attack the stadium. pic.twitter.com/K8PVdGIiST

