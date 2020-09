Acer Spin 7: Το πρώτο ARM laptop της εταιρείας με Snapdragon 8cx Gen 2 5G [IFA 2020]

Ένα από τα πρώτα laptops που θα δούμε με τον νέο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G είναι και το Acer Spin 7, το οποίο παίρνει τη σκυτάλη από το Lenovo Flex 5G και έρχεται να προστεθεί στη λίστα με τα “Always On, Always Connected” laptops της νέας γενιάς σε αρχιτεκτονική ARM.

Όπως αποκάλυψε ο Co-COO της Acer, κ. Jerry Kao, στην IFA 2020, το Acer Spin 7 προορίζεται για αυτούς που αναζητούν μέγιστη παραγωγικότητα, φορητότητα και συνδεσιμότητα, χάριν στην υποστήριξη δικτύων 5G (sub-6GHz και mmWave), ενώ υπόσχεται αυτονομία “ημερών” με μία φόρτιση.

Τα μόνα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για το Acer Spin 7 είναι ότι διαθέτει οθόνη Full HD με υποστήριξη γραφίδας Wacom (4096 επίπεδα ευαισθησίας), ζυγίζει περίπου 1.6kg και έχει πάχος 15.9mm. Δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία κυκλοφορίας και η τιμή του, αλλά ευελπιστούμε ότι θα κοστίζει πολύ λιγότερο από το αρκετά ακριβό Lenovo Flex 5G.