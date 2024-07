Τουρκία: Εκρηκτική η κατάσταση στη βόρεια Συρία

O πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε ότι έγιναν 474 συλλήψεις σε σχέση με τις εκτεταμένες επιθέσεις από όχλους Τούρκων εθνικιστών κατά Σύρων προσφύγων ανά τη χώρα. Την ίδια ώρα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι τουρκικές ενισχύσεις προωθούνται σε περιοχές της βόρειας Συρίας, όπου έχουν ξεσπάσει ταραχές εναντίον της παρουσίας των τουρκικών δυνάμεων που ελέγχουν την περιοχή από το 2016.

Οι αλλεπάλληλες επιθέσεις εναντίον των Σύρων ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής, 30 Ιουνίου, στην Καισάρεια της κεντρικής Τουρκίας, μετά την κυκλοφορία στην πόλη της πληροφορίας ή φήμης ότι Σύρος πρόσφυγας επιχείρησε να κακοποιήσει σεξουαλικά 7χρονο κορίτσι, με το οποίο κατά πληροφορίες έχει συγγενική σχέση. Η διάδοση του ισχυρισμού από τα μέσα κοινωνική δικτύωσης μετατράπηκε σε επιθέσεις και εμπρησμούς εναντίον χώρων εργασίας και οχημάτων μεταναστών στην πόλη, και οι επιθέσεις σύντομα εξαπλώθηκαν σε τουλάχιστον 10 τουρκικές πόλεις.

Σύμφωνα με εικόνες, βίντεο και αναρτήσεις σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιχειρήσεις και οχήματα που ανήκουν σε μετανάστες βανδαλίστηκαν στην Αλεξανδρέττα, την Προύσα, το Κίλις, το Ικόνιο, την Ούρφα, τα ‘Αδανα, το Γκαζιάντεπ, τη Σμύρνη, την Αττάλεια και την Κωνσταντινούπολη, ενώ οργανώθηκαν διαδηλώσεις με ρατσιστικά χαρακτηριστικά κατά των μεταναστών.

A pogrom has broken out in #Kayseri following accusations against a Syrian man, with violence against Syrian-owned shops. The unrest has spilled over into Turkish-occupied areas of #Syria, with Syrians calling for #Turkey to leave. (https://t.co/SwbvS9eJFD) pic.twitter.com/HRUR1ZxRBL

— MedyaNews (@1MedyaNews) July 2, 2024