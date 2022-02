Το μάρκετινγκ για το γάλα μειώνει την επιλογή του θηλασμού- Τι ζητούν ΠΟΥ και UNICEF

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Νέα έκθεση που έδωσαν στη δημοσιότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μαζί με τη UNISEF περιγράφει λεπτομερώς τις πρακτικές εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία γάλακτος των 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που διακυβεύουν τη διατροφή των παιδιών και παραβιάζουν τις διεθνείς δεσμεύσεις.

Περισσότεροι από τους μισούς γονείς και έγκυες γυναίκες (51%) που ερωτήθηκαν για τη νέα έκθεση των ΠΟΥ/UNICEF αναφέρουν ότι έχουν στοχοποιηθεί σε μάρκετινγκ από εταιρείες γάλακτος παρασκευασμάτων, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου παραβιάζει τα διεθνή πρότυπα σχετικά με τις πρακτικές διατροφής των βρεφών.

Η έκθεση με θέμα «Πώς η εμπορία του γάλακτος φόρμουλας επηρεάζει τις αποφάσεις μας για τη διατροφή των βρεφών» How marketing of formula milk influences our decisions on infant feeding, draws on interviews with parents, pregnant women and health workers in eight countries, βασίζεται σε συνεντεύξεις με γονείς, έγκυες γυναίκες και εργαζόμενους στον τομέα της υγείας σε οκτώ χώρες και αποκαλύπτει συστηματικές και ανήθικες στρατηγικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία γάλακτος γάλακτος – αξίας τώρα 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ – για να επηρεάσει τις αποφάσεις των γονέων για τη διατροφή των βρεφών.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι οι τεχνικές μάρκετινγκ του κλάδου περιλαμβάνουν άναρχη και επεμβατική διαδικτυακή στόχευση, χορηγούμενα δίκτυα παροχής συμβουλών και γραμμές βοήθειας, προσφορές και δωρεάν δώρα και πρακτικές για να επηρεάσουν την εκπαίδευση και τις συστάσεις μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της υγείας.

Τα μηνύματα που λαμβάνουν οι γονείς και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας είναι συχνά παραπλανητικά, επιστημονικά αβάσιμα και παραβιάζουν τον Διεθνή Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού γάλακτος (ο Κώδικας) – μια συμφωνία ορόσημο για τη δημόσια υγεία που εγκρίθηκε από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας το 1981 για την προστασία των μητέρων από επιθετικές ενέργειες. πρακτικές μάρκετινγκ από τη βιομηχανία παιδικών τροφών.

Εφαρμογή των κανονισμών άμεσα ζητά ο ΠΟΥ

«Αυτή η έκθεση δείχνει πολύ ξεκάθαρα ότι η εμπορία γάλακτος παρασκευασμάτων παραμένει απαράδεκτα διάχυτη, παραπλανητική και επιθετική», δήλωσε ο Δρ. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ και συμπλήρωσε «Οι κανονισμοί για το εκμεταλλευτικό μάρκετινγκ πρέπει να εγκριθούν και να εφαρμοστούν επειγόντως για την προστασία της υγείας των παιδιών».

Σύμφωνα με την έκθεση –η οποία ερωτήθηκαν 8.500 γονείς και έγκυες γυναίκες και 300 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας σε πόλεις στο Μπαγκλαντές, την Κίνα, το Μεξικό, το Μαρόκο, τη Νιγηρία, τη Νότια Αφρική, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βιετνάμ– αποκαλύφθηκε ότι το 84% των γυναικών που ερωτήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 92% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα στο Βιετνάμ και το 97% των γυναικών που ρωτήθηκαν στην Κίνα, εκτίθενται στο μάρκετινγκ για το γάλα αυξάνοντας την πιθανότητα να επιλέξουν τη διατροφή που τους προτείνει το μάρκετινγκ.

Ισχυρές πολιτικές ζητά η UNISEF

Η Εκτελεστική Διευθύντρια της UNICEF, Κάθριν Ράσελ επεσήμανε ότι «Τα ψευδή και παραπλανητικά μηνύματα σχετικά με τη διατροφή με γάλα αποτελούν ουσιαστικό εμπόδιο για το θηλασμό, που γνωρίζουμε ότι είναι καλύτερο για τα μωρά και τις μητέρες». Ενώ, τόνισε ότι «Χρειαζόμαστε ισχυρές πολιτικές, νομοθεσία και επενδύσεις στον θηλασμό για να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες προστατεύονται από ανήθικες πρακτικές μάρκετινγκ — και έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και την υποστήριξη που χρειάζονται για να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους».

Σε όλες τις χώρες που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα, οι γυναίκες εξέφρασαν έντονη επιθυμία να θηλάσουν αποκλειστικά, κυμαινόμενη από το 49% των γυναικών στο Μαρόκο έως το 98% στο Μπαγκλαντές. Ωστόσο, η έκθεση περιγράφει λεπτομερώς πώς μια συνεχής ροή παραπλανητικών μηνυμάτων μάρκετινγκ ενισχύει τους μύθους σχετικά με το θηλασμό και το μητρικό γάλα και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των γυναικών στην ικανότητά τους να θηλάζουν με επιτυχία.

Αυτοί οι μύθοι περιλαμβάνουν την αναγκαιότητα της φόρμουλας τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση, την ανεπάρκεια του μητρικού γάλακτος για τη βρεφική διατροφή, ότι συγκεκριμένα συστατικά βρεφικής φόρμουλας έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την ανάπτυξη ή το ανοσοποιητικό του παιδιού, την αντίληψη ότι η φόρμουλα κρατά τα βρέφη χορτάτα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ότι η ποιότητα του μητρικού γάλακτος μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Πολλά τα θετικά του θηλασμού λένε οι επιστήμονες

Οι επιστήμονες επεσήμαναν ότι ο θηλασμός μέσα στην πρώτη ώρα της γέννησης, ακολουθούμενος από αποκλειστικό θηλασμό για έξι μήνες και συνέχιση του θηλασμού για έως και δύο χρόνια ή περισσότερο, προσφέρει μια ισχυρή γραμμή άμυνας ενάντια σε όλες τις μορφές παιδικού υποσιτισμού, συμπεριλαμβανομένης της σπατάλης και της παχυσαρκίας.

Επίσης, ο θηλασμός λειτουργεί επίσης ως το πρώτο εμβόλιο των μωρών, προστατεύοντάς τα από πολλές κοινές ασθένειες της παιδικής ηλικίας. Μειώνει επίσης τον μελλοντικό κίνδυνο των γυναικών για διαβήτη, παχυσαρκία και ορισμένες μορφές καρκίνου.

Ωστόσο, παγκοσμίως, μόνο το 44% των μωρών κάτω των 6 μηνών θηλάζουν αποκλειστικά. Τα παγκόσμια ποσοστά θηλασμού έχουν αυξηθεί ελάχιστα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ενώ οι πωλήσεις γάλακτος φόρμουλας έχουν υπερδιπλασιαστεί περίπου την ίδια περίοδο.

Με δώρα αποσυντονίζουν τις γυναίκες

Με ανησυχία η έκθεση σημειώνει ότι μεγάλος αριθμός εργαζομένων στον τομέα της υγείας σε όλες τις χώρες είχαν προσεγγιστεί από τη βιομηχανία βρεφικής σίτισης για να επηρεάσουν τις συστάσεις τους προς τις νέες μητέρες μέσω διαφημιστικών δώρων, δωρεάν δειγμάτων, χρηματοδότησης για έρευνα, συνεδριάσεων επί πληρωμή, εκδηλώσεων και συνεδρίων, ακόμη και προμηθειών από τις πωλήσεις, επηρεάζοντας άμεσα τις επιλογές διατροφής των γονιών. Περισσότερες από το 1/3 των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι ένας εργαζόμενος στον τομέα της υγείας τους είχε συστήσει μια συγκεκριμένη μάρκα φόρμουλας.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, ο ΠΟΥ, η UNICEF και οι εταίροι καλούν τις κυβερνήσεις, τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και τη βιομηχανία βρεφικών τροφών να τερματίσουν την εκμεταλλευτική εμπορία γάλακτος και να συμμορφωθούν πλήρως με τις απαιτήσεις του Κώδικα ο οποίος περιλαμβάνει: