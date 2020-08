Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με Ιταλό ΥΠΕΞ

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο (Luigi Di Maio) πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Colloquio telefonico tra il Ministro @NikosDendias & l’omologo italiano @luigidimaio – in agenda relazioni bilaterali & questioni regionali / Τηλεφωνική συνομιλία ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με Ιταλό ομόλογο L.Di Maio – διμερείς σχέσεις & περιφερειακά ζητήματα στο επίκεντρο pic.twitter.com/J67S695NxC

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και τα περιφερειακά ζητήματα, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Επικοινωνία με Έντι Ράμα

Ο κ. Δένδιας είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα.

In telephone call, FM @NikosDendias & #Albania PM @ediramaal discussed bilateral relations & dvpts in our region / Τηλεφωνική επικοινωνία ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ΠΘ Αλβανίας E.Rama – στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις & εξελίξεις στην περιοχή μας

