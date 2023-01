ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BITCOIN ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ

Δείτε το μοναδικό YouTube Live στο κανάλι του Crypto Expert!

Γιατί Bitcoin;

Το Bitcoin δεν μπορεί να είναι καλό ή κακό. Εμείς επιλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε.

Όπως και στα Fiat money, η διαχείρηση των χρημάτων εξαρτάται από εμάς. Έτσι βγήκε και το Bitcoin ως παράλληλο μέσο πληρωμών, με τη διαφορά ότι είναι ένα ανώνυμο, ιδιωτικό μέσο πληρωμής.

Γιατί βγήκε το Bitcoin ως παράλληλο μέσο πληρωμών;

Τα κρυπτονομίσματα είναι αναδυόμενη αγορά. Συνδυάζουν την τεχνολογία με τα οικονομικά, δηλαδή είναι FinTech.

Το τραπεζικό σύστημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτυγχάνει κάθε 20 χρόνια. Το σύστημα πάσχει και δεν μπορούμε να το σώσουμε.

Η Ελλάδα χρεοκόπησε πρώτη φορά το 2008 και το 2012 ήρθε το ΔΝΤ.

Η Κύπρος το 2013.

Η Κίνα το 2022 έπεσε θύμα της χρεωστικής τραπεζικής

Ο Λίβανος επίσης το 2022.

Το 2022 ψηφίστηκε νόμος στην Κίνα όπου οι καταθέσεις είναι ιδιοκτησία της τράπεζας και όχι των καταθετών. Οι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν και βγήκαν στους δρόμους για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω και η κυβέρνηση κατέβασε τη διπλάσια αστυνομία.

Χωρίς τις τράπεζες δεν στηρίζεται κανένα κράτος. Στον Λίβανο κάποιος που είχε 13.000$ και τα ήθελε για εγχείρηση μπήκε σε τράπεζα με ψεύτικο πιστόλι για να πάρει πίσω τα λεφτά του.

Το να έχουμε πλέον χρήματα στην τράπεζα είναι επισφαλές σήμερα. Τα λεφτά στην τράπεζα δεν είναι δικά μας, αλλά της τράπεζας και του κράτους.

Τι είναι χρήμα;

Οτιδήποτε έχει ανταλλακτική αξία επέχει θέση χρήματος (Πολιτική Οικονομία). Το ευρώ έχει αξία άραγε; Το ευρώ έπαψε να έχει αξία άρα δεν είναι πλέον χρήμα, αλλά νόμισμα. Δεν έχει πια καμία αξία.

Ποια είναι τα μέσα διασφάλισης και αποθήκευσης πλούτου αυτή τη στιγμή; Ο Robert Kiyosaki που είναι πασίγνωστος οικονομολόγος και μέντορας για πολλούς, γνώρισε μια Γαλλίδα στην Αμερική.

Αυτή ήταν πάμπλουτη και του εκμυστηρεύτηκε ότι η οικογένεια της τα τελευταία 900 χρόνια περνάει την περιουσία με ακίνητα, χρυσό και έργα τέχνης.

Πέρα από αυτά το τέταρτο μέρος αποθήκευσης πλούτου είναι το Bitcoin σήμερα.

Χαρακτηριστικά του χρήματος

Σύμφωνα με τον Greshams Law το χρήμα χωρίζεται σε 2 κατηγορίες, το καλό και το κακό χρήμα. Το δολάριο και το ευρώ είναι κακά χρήματα γιατί δεν έχουν αξία.

Το Bitcoin θα υπάρχει και μετά από εμάς εκτός άμα γίνει κάτι πολύ παράξενο και σπάνιο.

Πρώτον είναι αδιάβλητο, δηλαδή δεν μπορεί να το τυπώσει η κεντρική τράπεζα και να αλλάξει την αξία του.

Έχει αξία.

Το Bitcoin είναι πλέον αναγνωρίσιμο.

Επίσης είναι ανταλλάξιμο.

Για παράδειγμα ο χρυσός που έχει επίσης αξία είναι αναγνωρίσιμος, αλλά δεν μπορώ να τον κουβαλήσω και να πληρώσω λογαριασμούς. Άρα το χρήμα πρέπει να είναι εύκολο στη συναλλαγή.

Τι είναι το Bitcoin;

Το Bitcoin είναι ένα κρυπτονόμισμα, δηλαδή ψηφιακό χρήμα που έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σαν χρήμα. Είναι ένας τρόπος πληρωμών έξω από τον έλεγχο ενός ανθρώπου, μιας ομάδας ή μιας οντότητας.

Δεν χρειαζόμαστε τρίτα μέσα για να κάνουμε συναλλαγές, όπως οι τράπεζες. Μπορούμε να στείλουμε Bitcoin μεταξύ μας.

Το Bitcoin.org δίνει έναν άλλο ορισμό. Είναι ένα καινοτόμο δίκτυο πληρωμών και ένα νέο είδος χρημάτος.

Άμα πατήσετε στο Google τον όρο Bitcoin και δείτε το market summary. Θα διαπιστώσετε ότι είμαστε σε bear market.

Ωστόσο, δεν θα μηδενίσει ποτέ το Bitcoin. Το Bitcoin μεταφέρεται άμεσα από άνθρωπο σε άνθρωπο χωρίς τράπεζα.

Τα έξοδα αποστολής είναι πολύ χαμηλότερα από ένα έμβασμα τραπέζης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε χώρα. Δεν υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις που να σας περιορίζουν.

Μπορείτε να αγοράσετε τα πάντα με Bitcoin σε κάθε χώρα. Η διαδικασία είναι ασφαλισμένη από τους miners που επιβεβαιώνουν τις συναλλαγές.

Οι miners πληρώνονται από το δίκτυο για να κάνουν mining και να επιβεβαιώνουν κάθε συναλλαγή και μπλοκ που βρίσκουν. Οι συναλλαγές καταγράφονται σε ένα διαφανές δημόσιο αρχείο που λέγεται Ledger.

Το λογισμικό είναι εξ ολοκλήρου ανοιχτού κώδικα. Είναι open source και δεν ανήκει σε κανέναν. Ο καθένας μπορεί να προτείνει αναθεώρηση του κώδικα.

Το Bitcoin αλλάζει την οικονομία με τον ίδιο τρόπο που το ίντερνετ άλλαξε τις εκδόσεις.

Όταν ο καθένας έχει πρόσβαση σε μια παγκόσμια αγορά, μεγάλες ιδέες ευδοκιμούν. Αντίστοιχα όταν έχουμε προστατευτισμό μηδενίζει και η οικονομία.

Είμαι οικονομολόγος και γι’ αυτό υπερασπίζομαι το Bitcoin. Πιστεύω ότι η οικονομική ανάπτυξη θα έρθει από μια αποκεντρωμένη οικονομία και από ένα κρυπτονόμισμα όπως το Bitcoin.

Αλλιώς είμαστε καταδικασμένοι ως ανθρωπότητα στο να γυρίσουμε στη νεολιθική εποχή.

Π.χ. στο Star Trek είχαν ψηφιακό χρήμα για τα πάντα και όλες οι ταινίες επιστημονικές φαντασίες έχουν.

Το Bitcoin είναι ένας πολύ καλός τρόπος για επιχειρήσεις ώστε να ελαχιστοποιήσουν τα τέλη συναλλαγών, καθώς έχει πολύ χαμηλά τέλη συναλλαγών.



Ποιος έφτιαξε το Bitcoin;

Στις 31 Οκτωβρίου 2008 δημιουργήθηκε το Whitepaper του Bitcoin, δηλαδή ένα χαρτί στο οποίο καταγράφηκε μια ιδέα στο ίντερνετ. Ο Satoshi Nakamoto ήταν κάποιος κρυπτογράφος και δημιουργός του εγγράφου αυτού. Θεωρείται υπαρκτό πρόσωπο, αλλά κανείς δεν τον έχει γνωρίσει.

Το Bitcoin φτιάχτηκε γιατί υπήρχε ανάγκη για ένα νέο χρήμα. Χρειαζόμασταν ένα νέο αποκεντρωμένο τραπεζικό σύστημα να λειτουργήσει ως backup σε περίπτωση κατάρρευσης του επίσημου τραπεζικού συστήματος.

Το τραπεζικό σύστημα είναι καταδικασμένο. Η Ελλάδα θα πτωχεύσει σίγουρα μέσα στα επόμενα 20 χρόνια τουλάχιστον μια φορά, εκτός κι αν τα αλλάξουμε όλα.

Θα πρέπει να καταργηθεί το Δημόσιο και να σταματήσουν οι πολιτικοί να τρώνε λεφτά, όπως επίσης, να σταματήσουν να υπάρχουν κόμματα.

Η οικονομική πορεία της Ελλάδας δείχνει ότι θα χρεοκοπήσει. Το ελληνικό κράτος από τη στιγμή της ίδρυσης του μέχρι σήμερα χρεοκοπεί συνέχεια.

Το Bitcoin έκλεισε φέτος 14 χρόνια ζωής. Θεωρείται έφηβος, αλλά πιστεύω θα μεγαλώσει τόσο πολύ που θα μας ξεπεράσει όλους σε ηλικία. Θα αφήσει κάθε είδους χρήματος πίσω του.

Τι είναι το Bitcoin;

Είναι το πρώτο κρυπτονόμισμα που δημιουργήθηκε. 1 Bitcoin χωρίζεται σε 100 εκατομμύρια Satoshi.

Τώρα το Bitcoin κοστίζει περίπου 19.000 ευρώ. Είναι εντελώς αποκεντρωμένο (DeFi δηλαδή Decentralized Finance).

Δεν ανήκει σε κανέναν.

Δεν ελέγχεται από κανέναν.

Δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση.

Ανήκει στους εξορυκτες – miners που είναι διάσπαρτοι σε όλο τον κόσμο. Το Bitcoin είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικά, ανθεκτικό στη χακάρισμα, σε ένα αυτόνομο δικό του δίκτυο.

Για παράδειγμα είμαι εγώ ο miner και έχω ένα μηχάνημα με το οποίο κάνω εξόρυξη Bitcoin. Υπάρχει και άλλος που κάνει το ίδιο. Όμως είμαστε ομότιμοι. Αν έχει παραπάνω μηχανήματα όμως έχει μεγαλύτερη ψήφο.

Είναι το Bitcoin ανιχνεύσιμος ψηφιακός χρυσός;

Φυσικά και είναι… Πολλοί θα θελήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στο πορτοφόλι ή στον λογαριασμό ανταλλακτηρίου σας. “Χωρίς τα κλειδιά σου, δεν έχεις νομίσματα” (not your keys; not your coins).

Απαγορεύεται κάποιος να αποθηκεύσει τους κωδικούς τους στον υπολογιστή ή σε screenshot γιατί μπορούν να κλαπούν από hackers.

Καλύτερα να τους έχετε σε χαρτί offline.

Έχουν όλα τα κρυπτονομίσματα το ίδιο blockchain;

Κάθε κρυπτονόμισμα για να λειτουργήσει πρέπει να έχει το δικό του blockchain. Φυσικά, πάνω σε ένα blockchain έχουν δημιουργηθεί, δηλαδή πατάνε και άλλα κρυπτονομίσματα.

Το bitcoin έχει τέλειο οικονομικό κύκλο ανά 4μιση χρόνια. Αυτό είναι το λεγόμενο Bitcoin halving.

Είναι αδιάτρητο και έχει πεπερασμένη κυκλοφορία στα 21 εκατομμύρια τεμάχια την οποία θα ολοκληρωθεί το 2140. Τώρα που μιλάμε γίνεται εξόρυξη που θα σταματήσει ξαφνικά το 2140 που θα παραχθεί το τελευταίο νόμισμα του Bitcoin.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο Bitcoin Explorer.

Κάποιοι λένε ότι το Bitcoin πεθαίνει ή θα πεθάνει σύντομα. Ευτυχώς αυτό δεν ισχύει. Οι χιλιάδες συναλλαγές καθημερινά επιβεβαιώνουν το αντίθετο.

Σε συναλλαγές το πρώτο δεκάμηνο του 2022 χρησιμοποιήθηκαν 14 τρισεκατομμύρια Bitcoin. Αυτό θεωρείται ρεκόρ σε περίοδο bear market καθώς ξεπεράσε τις συναλλαγές του 2021 που ήμασταν σε bull market.

Το Bitcoin θα ξεπεράσει κάθε άλλο νόμισμα σε συναλλαγές.

Είναι αργά να μπείτε στο Bitcoin;

Κάποιοι λένε πως το Bitcoin είναι ακριβό και είναι πολύ ψηλά και δεν μπορούν να το αγοράσουν. Στην αρχή το Bitcoin ξεκίνησε στα 30$ και από τότε ανεβαίνει και πέφτει.

Υπάρχουν διακυμάνσεις σε bear και bull market. Αυτά έχει το Bitcoin. Όταν πέφτει λένε ότι απέτυχε και όταν ανεβαίνει ότι δεν μπορούν να το αγοράσουν. Αυτή είναι η ανθρώπινη τεχνολογία.

Δείτε και άλλο τηλεόραση και θα γίνετε πάμφτωχοι όπως σας θέλει το κράτος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Είναι κερδοσκοπικό το BTC;

Όχι, εμείς είμαστε οι κερδοσκόποι. Δεν προτείνω την αγορά και την πώληση. Δεν προτείνω το trading. Προτείνω μόνο το cloud minting.

Έτσι θα έχετε παθητικά εισοδήματα με 10% απόδοση το μήνα σε αλγόριθμο proof of space, το οποίο πληρώνει σε Bitcoin.

Δεν είμαι trader ούτε προτείνω κάποια ενεργητική μέθοδο απόκτησης Bitcoin. Προτείνω μόνο παθητικές μεθόδους.

Ειπώθηκε, ότι μόλις το Bitcoin έπιασε τα 900$ ήταν φούσκα και ότι μετά θα πεθάνει. Αν κοιτάξουμε παλιά σχετικά άρθρα, το έχουν πεθάνει πολλές φορές.

Το θέμα είναι το Bitcoin δεν έχει μηδενίσει και δεν θα μηδενίσει ποτέ. Είναι σχεδιασμένο για να μην μηδενίσει ποτέ. Έτσι και μηδενίσει το Bitcoin σταμάτησε η οικονομία και πάμε για το επόμενο παγκόσμιο κράχ. Αυτό θα είναι πραγματικό πρόβλημα.

Πόσο θα πάει το Bitcoin;

Σύμφωνα με το Stock To Flow Model υπάρχουν προβλέψεις για το επόμενο bull run το 2025 – 2026.

Θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2024 με το επόμενο Bitcoin halving και μπορεί να φτάσει η τιμή το 1 εκατομμύριο.

Στο επόμενο bull run που θα είναι το 2028 – 2030 θα ακουμπήσουμε τα 13.5 εκατομμύρια.

Ποιοι είναι οι λόγοι που ανεβαίνει και κατεβαίνει η τιμή του Bitcoin;

Σπανιότητα

Ο ίδιος ο Θαλής ο Μιλήσιος είχε μιλήσει για τη σπανιότητα στη δημιουργία της ύλης που παράγεται από τον ηλεκτρισμό που ανακάλυψε. Το ίδιο σπάνιο είναι και το Bitcoin που χρησιμοποιεί επεξεργαστική ισχύ, δηλαδή ηλεκτρισμό για να παραχθεί.

Το Stock To Flow Model του Plan B προβλέπει την προσφορά του Bitcoin που μειώνεται.

Δεν προβλέπει τη ζήτηση. Προβλέπει τη προσφορά του Bitcoin που μειώνεται κάθε 4μιση χρόνια.

Υιοθέτηση του Bitcoin

Ακόμη είμαστε στο στάδιο του early adopters. Το bitcoin χρησιμοποιείται παγκοσμίως μόνο από το 3% του πληθυσμού.

Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται από το 1% του πληθυσμού.

Στο Ελ Σαλβαδόρ το Bitcoin είναι το 2ο εθνικό της νόμισμα.

Η Νιγηρία το χρησιμοποιεί πάρα πολύ.

Από τα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπων στον πλανήτη Γη μόνο το 1 δισεκατομμύριο έχει πρόσβαση σε τράπεζα. Όλοι οι άλλοι είναι unbanked. Δεν έχουν πιστοποιητικά γέννησης και κάποιες φορές η τράπεζα είναι πολύ μακριά. Επίσης, δεν υπάρχει πρόσβαση στο ίντερνετ παντού.

Το Bitcoin επειδή είναι ελεύθερο δεν ζητάει πιστοποιητικά. Τα υποκαταστήματα τραπεζών όμως ζητάνε και κλείνουν σε φτωχές περιοχές.

Αυτή η τάση υπάρχει εδώ και χρόνια. Οι φτωχοί δεν έχουν κανένα μέλλον στις τράπεζες. Το Bitcoin είναι το νόμισμα των φτωχών και των ελεύθερων ανθρώπων.

Μπορεί να μπήκαν πλέον και οι πλούσιοι στο παιχνίδι, αλλά οι φτωχοί είναι αυτοί που θα δείξουν την αληθινή δύναμη του Bitcoin.

Χρηστικότητα (usability)

Υπάρχουν νέες εφαρμογές όπως το lightning network που είχε βγει στο Ελ Σαλβαδόρ.

Αξία μέσου αποθήκευσης και μεταφοράς πλούτου.

Χρήση από funds και θεσμικούς επενδυτές

Αν κάποιος δεν θέλει να αγοράσει μόνος του Bitcoin μπορεί να επενδύσει σε κάποιο fund τα λεγόμενα ETFs.

Υπάρχει προστασία από τον πληθωρισμό.

Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός υποτίθεται είναι στο 12%. Όποιος είχε 1000 ευρώ έχασε τα 120. Με το Bitcoin αν και έχει σκαμπανεβάσματα δεν επηρεάζεται από τον πληθωρισμό.

Ωστόσο το μέλλον θα γίνει σταθερότερο απ’ ότι είναι αυτή τη στιγμή λόγω της χρηστικότητας και ότι θα έχει υιοθετηθεί από πολύ μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Δεν θα έχει τις διακυμάνσεις που έχει σήμερα.

Πώς αποκτάμε Bitcoin;

Το mining είναι ο χειρότερος τρόπος για να αποκτήσετε Bitcoin. Το mining χρειάζεται μηχανήματα και στην Ελλάδα είναι ασύμφορο από κόστος ρεύματος. Επίσης, τα μηχανήματα είναι πανάκριβα.

Η αγορά από ανταλλακτήριο είναι εύκολη. Μπορείτε να μπείτε στο ανταλλακτήριο της LYOPAY. Στέλνετε έμβασμα από την τράπεζά σας. Αγοράζετε από ιδιώτη ή από έναν φίλο σας, απλά πρέπει να έχετε ψηφιακό πορτοφόλι. Από Bitcoin ATM.

Το cloud minting είναι το πιο συμφέρον μέσο για να αποκτήσετε Bitcoin.

Έχει απόδοση 10% το μήνα οπότε μπορείτε να πάρετε και να μαζέψετε Bitcoin.

Επίσης μπορείτε να το ξοδέψετε.

Είναι το Bitcoin ασφαλές;

Φυσικά και είναι ασφαλείς οι συναλλαγές! Για να χακαριστεί όλο το δίκτυο χρειάζεται το Bitcoin να ελεχθεί από κάποιον που έχει το 51% του παγκόσμιου εξοπλισμού του mining.

Άρα είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθεί αυτό το ποσοστό από κάποιον. Όσο μπαίνουν καινούργιοι miners τόσο δυσκολεύει η διαδικασία και χρειάζεται μεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύς για να μπορέσει να χακαριστεί.

Το Bitcoin ελέγχεται από τους miners που διασφαλίζουν και πιστοποιούν τις συναλλαγές και την παραγωγή νέων νομισμάτων Bitcoin. Είναι δύσκολο να καταρρεύσει όλο αυτό ξαφνικά.

Έχει πολύ μεγάλη μεταβλητότητα η τιμή του ακόμη, αλλά οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι με κάθε halving θα μειώνεται. Δε θα έχει τόσο μεγάλες διακυμάνσεις.

Γιατί γίνεται αυτή η παρουσίαση;

Υπάρχουν 2 βασικοί λόγοι…

1. Η παραπληροφόρηση

Πάρα πολλά άτομα στις ειδήσεις και άσχετοι με το θέμα αναφέρονται στα κρύπτο, δηλαδή αναφέρουν μόνο ότι το Bitcoin έπεσε ή ανέβηκε.

Πριν από ένα μήνα που το Bitcoin έπεσε σε ιστορικά χαμηλά έβγαιναν και το έκραζαν. Οι καθημερινοί χρήστες είναι αυτοί που ανεβάζουν και κατεβάζουν τις τιμές και όχι το Bitcoin.

2. Ο φόβος

Φοβόμαστε ό,τι δεν γνωρίζουμε. Για να διώξουμε τον φόβο θα πρέπει να έχουμε γνώση. Ο φόβος τροφοδοτείται από την άγνοια, και όσο παρακολουθούμε τηλεόραση άλλο τόσο καταπίνουμε αμάσητα όσα μας πασάρουν.

Επίσης είναι και το νομοθετικό πλαίσιο, καθώς οι περισσότερες χώρες δεν έχουν καταφέρει ακόμα να εναρμονιστούν με το Bitcoin και τη χρήση του.

Η τεχνολογία βρίσκεται πάντα μπροστά από τον νομοθέτη. Η Ελλάδα είναι προσπαθεί να ακολουθήσει τις εξελίξεις, αλλά κάποιες χώρες έχουν δώσει ήδη το φωτεινό παράδειγμα:

Η Κεντροαφρικανική Ένωση έχει υιοθετήσει από το καλοκαίρι 2022 το Bitcoin ως επίσημο νόμισμα, όπως και το Ελ Σαλβαδόρ πριν από 2 χρόνια.

Η Νιγηρία είναι η πρώτη χώρα στην χρήση του Bitcoin παγκοσμίως.

Η Βραζιλία το αναγνώρισε ως επίσημο μέσο πληρωμών.

