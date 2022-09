Tears of the Kingdom, ο επίσημος τίτλος και ημερομηνία κυκλοφορίας για το sequel!

Πολλές οι ανακοινώσεις σε ένα ακόμη Nintendo Direct, αλλά το καλύτερο έμεινε για το τέλος. Η εταιρεία αποκάλυψε τον επίσημο τίτλο του sequel για το The Legend of Zelda: Breath of the Wild, καθώς και την ημερομηνία κυκλοφορίας!

Στο πολύ σύντομο trailer που ακολουθεί θα δείτε τον πρωταγωνιστή Link να βολτάρει στους αιθέρες έως τη στιγμή που αποκαλύπτεται ο τίτλος -> The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Το παιχνίδι είχε πρωτοανακοινωθεί στο πλαίσιο της E3 2019 και ο αρχικός στόχος ήταν να κυκλοφορήσει μέσα στο 2022, αλλά θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι τις 12 Μαΐου 2023 για να το δούμε αποκλειστικά στο Nintendo Switch.

Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να δούμε κάτι περισσότερο, αλλά δεν αποκλείεται η Nintendo να αφιερώσει κάποιο από τα επόμενα Nintendo Direct για την παρουσίαση που του αρμόζει.

