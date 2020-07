Splinter Cell: Θα γίνει σειρά από το Netflix

Ακόμη ένα video game ετοιμάζεται να κάνει το άλμα από τις παιχνιδοκονσόλες και τους υπολογιστές στη μικρή οθόνη. Αυτή τη φορά πρόκειται για το Tom Clancy’s Splinter Cell της Ubisoft, επάνω στο οποίο θα βασιστεί μια τηλεοπτική σειρά που θα δούμε στο Netflix.

Η εταιρεία πήρε τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του Splinter Cell και μάλιστα έχει παραγγείλει ήδη 16 επεισόδια (2 σεζόν) στον σεναριογράφο Derek Kolstad, ο οποίος έχει εργαστεί στο παρελθόν στις ταινίες John Wick και θα βάλει επίσης την υπογραφή του στη σειρά The Falcon and the Winter Soldier του Disney+.

Η βασική υπόθεση του Splinter Cell ακολουθεί τον βετεράνο πεζοναύτη Sam Fisher αφότου αναλαμβάνει μια δουλειά για την υπηρεσία εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA). Δεν γνωρίζουμε αν η σειρά θα ακολουθήσει τη ροή των γεγονότων των 7 παιχνιδιών που κυκλοφόρησαν από το 2002 έως το 2013, αλλά αν συνεχίσει την ιστορία από εκεί που έμεινε μετά το Splinter Cell Blacklist: Aftermath του 2013, τότε ενδεχομένως να δούμε και κάποιο καινούργιο video game.

