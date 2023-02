Σεισμός στην Τουρκία – Αζερμπαϊτζάν: Με χαλασμένο αυτοκίνητο βοηθά-Βίντεο

Ένας 33χρονος πολίτης του Αζερμπαϊτζάν έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς μεταφέρει με το αυτοκίνητο του βοήθεια για τους πληγέντες από τον σεισμό στην Τουρκία.

Ο 33χρονος Σαρβάρ Μπασιρλί, αισθάνεται πως είναι καθήκον του να στηρίξει τους σεισμόπληκτους της «αδερφικής χώρας Τουρκίας», όπως τη χαρακτηρίζει.

Despite his living conditions, an Azerbaijani man donated his household items he could afford to those affected by the #earthquake in brotherly #Türkiye. Well done.

Halal olsun. pic.twitter.com/VMlz2Rqbjg

