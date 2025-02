Σεισμός 6 βαθμών στην Αιθιοπία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιφέρεια Ορομία της Αιθιοπίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

The big earthquake swarm in the area between Fantale and Dofen volcanoes in Ethiopia continues. This video taken by Tomasz Lepich on FB about 10hrs ago in the Kessem area….

Only the large earthquakes are registered on USGS. pic.twitter.com/Rz4OvTGXZt

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 29, 2024