Σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη: Η Amazon ακύρωσε προβολή του τρέιλερ της σειράς «Citadel»

Η πλατφόρμα streaming Amazon Prime Video θα καθυστερήσει την προβολή του τρέιλερ της πολυαναμένομενης σειράς δράσης «Citadel», εξαιτίας του πολύνεκρου δυστυχήματος στα Τέμπη. Την είδηση ανέφερε το Variety, και την κοινοποίησε η Ινδή ηθοποιός Πριγιάνκα Τσόπρα.

Το τρέιλερ, το οποίο αναμενόταν να κυκλοφορήσει την Τετάρτη 1 Μαρτίου, θα περιελάμβανε ένα σιδηροδρομικό ατύχημα στο πλαίσιο της σειράς.

Σε ενημέρωσή της προς τους δημοσιογράφους το πρωί της Τετάρτης, η Amazon Prime Video είπε: «Από σεβασμό προς τη διεθνή μας κοινότητα και λόγω [των] καταστροφικών έκτακτων ειδήσεων από την Ελλάδα, αναβάλλουμε με σεβασμό να κοινοποιήσουμε το επίσημο τρέιλερ του “Citadel”».

Η Amazon διευκρίνισε ότι θα κοινοποιήσει μια νέα ημερομηνία κυκλοφορίας του τρέιλερ τις επόμενες ημέρες.

Στη σειρά πρωταγωνιστεί εκτός από την Ινδή σταρ του Bollywood και ο Ρίτσαρντ Μάντεν, γνωστός από το Game of Thrones, αλλά και τους Eternals της Marvel.

“Out of respect for our international community & due to yesterday devastating news from Greece, we’re respectfully holding on sharing the official trailer for #Citadel. Will share a new trailer launch date in the coming days. The trailer is believed to feature a train accident” https://t.co/2fYifON5d6

— PRIYANKA DAILY (@PriyankaDailyFC) March 1, 2023