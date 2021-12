Road to Eden, διαθέσιμο δωρεάν στο Epic Games Store

Ώρα να δούμε και σήμερα το δωρεάν παιχνίδι που προσφέρει το κατάστημα Epic Games Store για την 6η ημέρα της αντίστροφης μέτρησης που τρέχει μέχρι να ολοκληρωθεί η χρονιά. Τη θέση του Second Extinction παίρνει το Mutant Year Zero: Road to Eden, το οποίο είχε μοιραστεί και πάλι δωρεάν από το κατάστημα τον Αύγουστο του 2019.

Το Mutant Year Zero: Road to Eden είναι ένα turn-based παιχνίδι που θυμίζει το στυλ των X-COM. Καλή υπόθεση, αρκετά στοιχεία δράσης σε πραγματικό χρόνο και μπόλικη στρατηγική για να επιβιώσεις στο post-apocalyptic περιβάλλον όπου υπάρχουν μόνο μεταλλαγμένοι. Αναλαμβάνεις μια ομάδα τριών χαρακτήρων, ο καθένας με ξεχωριστές ιδιότητες, με σκοπό να εξερευνήσεις τις διάφορες περιοχές και φυσικά να αντιμετωπίσεις του εχθρούς συνδυάζοντας την ισχύ των όπλων με την στρατηγική.

Όσοι δεν το αποκτήσατε την προηγούμενη φορά, έχετε περιθώριο μέχρι και αύριο 23 Δεκεμβρίου 2021 στις 18:00 ώρα Ελλάδας για να το προσθέσετε στη βιβλιοθήκη σας.

Mutant Year Zero: Road to Eden – [Epic Games Store Link]

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα! Όσοι χρησιμοποιείτε υπηρεσία RSS (π.χ. Feedly), μπορείτε να προσθέσετε το techgear.gr στη λίστα σας με αντιγραφή και επικόλληση της διεύθυνσης https://www.techgear.gr/feed/ στο αντίστοιχο πεδίο της υπηρεσίας σας. Αν προτιμάτε το Twitter, θα μας βρείτε στο προφίλ @techgeargr.