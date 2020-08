Remnant: From the Ashes και The Alto Collection διαθέσιμα δωρεάν στο Epic Games Store

Εκτός από το A Total War Saga: Troy, που είναι διαθέσιμο δωρεάν μόνο για 24 ώρες (συγκεκριμένα μέχρι τις 14 Αυγούστου 2020 στις 16:00 ώρα Ελλάδας), το κατάστημα Epic Games Store συνεχίζει κανονικά την κλασική ενέργεια της Πέμπτης, η οποία μας προσφέρει από σήμερα μέχρι και τις 20 Αυγούστου 2020 εντελώς δωρεάν τα Remnant: From the Ashes και The Alto Collection.

Το Remnant: From the Ashes είναι ένα third-person παιχνίδι επιβίωσης σε post-apocalyptic περιβάλλον, το οποίο έχει δημιουργήσει η Gunfire Games (Darksiders II και Darksiders III). Στον κόσμο επικρατεί χάος μετά την έλευση ενός αρχαίου κακού από μια άλλη διάσταση. Ως ένας από τους τελευταίους επιζώντες της Ανθρωπότητας, ο στόχος σου είναι να αντιμετωπίσεις τις ορδές των δαιμόνων είτε μόνος σου, είτε με άλλους δύο συντρόφους.

[embedded content]

Το The Alto Collection περιλαμβάνει τα δύο σπουδαία Alto’s Adventure και Alto’s Odyssey, δύο από τα καλύτερα endless runners όπου κάνεις σανίδα σε όμορφα τοπία και προσπαθείς να πετύχεις συγκεκριμένους στόχους αποφεύγοντας εμπόδια και πραγματοποιώντας διάφορα κόλπα. Στο πρώτο βρίσκεσαι σε χιόνι και στο δεύτερο σε άμμο.

Remnant: From the Ashes – [Epic Games Store Link]

The Alto Collection – [Epic Games Store Link]

[embedded content]