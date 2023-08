Προβλήματα σε πτήσεις και από την Ελλάδα λόγω του μπλακ άουτ στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας της Βρετανίας

Η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας (NATS) της Βρετανίας αναγκάστηκε να προβεί σήμερα σε περιορισμούς της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς αξιωματούχοι της υπηρεσίας εργάζονται για την αντιμετώπιση ενός τεχνικού ζητήματος που προέκυψε, με τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια να προειδοποιούν για καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι χώρες που επηρεάζονται κυρίως φαίνεται να είναι η ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ελλάδα.

Stuck on the runway in Kós waiting for an update….. #jet2 #airtrafficcontrol pic.twitter.com/nJMwEqkh5q

«Αντιμετωπίζουμε αυτήν την ώρα τεχνικό πρόβλημα και θέσαμε σε εφαρμογή περιορισμούς στη ροή της κυκλοφορίας για να διατηρηθεί η ασφάλεια. Μηχανικοί εργάζονται για να βρουν και να διορθώσουν το πρόβλημα», δήλωσε εκπρόσωπος της NATS, προσθέτοντας πως δεν έχει κλείσει ο βρετανικός εναέριος χώρος.

Η NATS τόνισε ότι το πρόβλημα έχει επίπτωση στη δυνατότητά της να επεξεργάζεται αυτόματα σχέδια πτήσης.

«Έως ότου οι μηχανικοί μας επιλύσουν το πρόβλημα, τα σχέδια πτήσης εισάγονται χειροκίνητα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε με τον ίδιο όγκο… Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες αναζητούν όλες τις πιθανές λύσεις για να διορθώσουν το πρόβλημα το ταχύτερο δυνατόν», πρόσθεσε.

We are aware of reports that UK airspace is experiencing delays due to technical difficulties in the UK air traffic control system. Below is what we know so far from NATS.

“We are currently experiencing a technical issue and have applied traffic flow restrictions to maintain… pic.twitter.com/IJYAwIhJbL

— Flightradar24 (@flightradar24) August 28, 2023