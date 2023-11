Πρώτο teaser για την anime σειρά που έρχεται στο Netflix

Ακόμη ένα δημοφιλές video game ετοιμάζεται να μεταφερθεί σε τηλεοπτική σειρά για την πλατφόρμα της Netflix, η οποία ανακοίνωσε στο πλαίσιο της εκδήλωσης Geeked Week πως συνεργάζεται με την Capcom για την δημιουργία μιας anime σειράς βασισμένης στο Devil May Cry.

Η πρώτη ένδειξη μας είχε δοθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά τώρα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το project, το οποίο έχει αναλάβει και πάλι ο Adi Shankar, γνωστός για τα Castlevania και Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix.

Η anime σειρά Devil May Cry θα επικεντρωθεί στον Dante σε νεότερη ηλικία, δηλαδή αντλεί έμπνευση από το Devil May Cry 3: Dante’s Awakening, και αποτελείται από 8 επεισόδια παραγωγής Studio Mir (The Legend of Korea, My Adventures with Superman, Dota: Dragon’s Blood).

Αυτή δεν είναι, πάντως, η πρώτη μεταφορά του Devil May Cry σε anime σειρά (απλά η πρώτη για το Netflix). Το 2007 είχε υλοποιηθεί ένα αντίστοιχο project από τη Madhouse (Trigun, One-Punch Man) σε σκηνοθεσία Shin Itagaki (Berserk), με την υπόθεση να τοποθετείται ανάμεσα στα γεγονότα των πρώτων δύο παιχνιδιών της σειράς.

Για την ώρα δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία πρεμιέρας, αλλά σίγουρα θα δούμε το Devil May Cry στο Netflix μέσα στο 2024.

