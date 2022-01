Πρώτη ματιά στην τέταρτη σεζόν του Westworld και όχι μόνο

Το HBO Max θα κάνει απόβαση και στη χώρα μας μέσα στο 2021, επομένως, όσο περνά ο καιρός θα μας ενδιαφέρουν ακόμη περισσότερο οι ειδήσεις που αφορούν και αυτήν την πλατφόρμα, αν και την παρακολουθούμε στενά από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε.

Η υπηρεσία δημοσίευσε ένα γενικό teaser trailer για τις ταινίες και τις τηλεοπτικές σειρές που θα δούμε σε αυτήν μέσα στην επόμενη χρονιά, και μέσα από αυτό παίρνουμε μια πρώτη ματιά για τις νέες σεζόν των Westward, His Dark Materials, Raised by Wolves και The Flight Attendant.

Το 2022 περιμένουμε να δούμε στο HBO Max το Peacemaker (spin-off του The Suicide Squad), το House of the Dragon (prequel του Game of Thrones), το We Own This City (από τον παραγωγό του The Wire), όπως και πληθώρα ταινιών που προβλήθηκαν πρόσφατα στους κινηματογράφους (The Last Duel, Free Guy, Fast and Furious 9 κλπ.).

