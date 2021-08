Πρώτη εικόνα από την τηλεοπτική σειρά της Amazon και ημερομηνία πρεμιέρας

Επίσημο τίτλο δεν έχουμε, παρόλα αυτά, η Amazon αποκάλυψε σήμερα ότι η πολυαναμενόμενη, τεράστια και εξαιρετικά δαπανηρή παραγωγή της τηλεοπτικής σειράς The Lord of the Rings θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου 2022!

Σύμφωνα με την εταιρεία ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν στη Νέα Ζηλανδία και η υπόθεση θα καλύψει την Second Age της Μέσης Γης. Αυτό σημαίνει ότι θα μεταφερθούμε σε μια σχετικά ειρηνική εποχή, χιλιάδες χρόνια πριν τα γεγονότα που περιγράφει ο J.R.R.Tolkien στα βιβλία The Hobbit και The Lord of the Rings. Θα ακολουθήσουμε γνώριμους και νέους χαρακτήρες που έρχονται αντιμέτωποι με το αρχέγονο κακό της Μέσης Γης.

Οι προσδοκίες είναι σαφέστατα πολύ μεγάλες και η επένδυση της Amazon διαλύει κάθε προηγούμενο ρεκόρ τηλεοπτικής παραγωγής, αφού λέγεται ότι η πρώτη σεζόν κόστισε σχεδόν $465 εκατομμύρια! Συγκριτικά αναφέρουμε ότι η τελευταία σεζόν του Game of Thrones κόστισε περίπου $90 εκατ., ενώ η πρώτη σεζόν του The Mandalorian έφτασε τα $100 εκατ.

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα! Όσοι χρησιμοποιείτε υπηρεσία RSS (π.χ. Feedly), μπορείτε να προσθέσετε το techgear.gr στη λίστα σας με αντιγραφή και επικόλληση της διεύθυνσης https://www.techgear.gr/feed στο αντίστοιχο πεδίο της υπηρεσίας σας. Αν προτιμάτε το Twitter, θα μας βρείτε στο προφίλ @techgeargr