Πέμπτος δημοφιλέστερος προορισμός η Ελλάδα για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες το επόμενο εξάμηνο

Ο καιρός παίζει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση των ταξιδιωτικών σχεδίων σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας

Το 68% των Ευρωπαίων σκοπεύει να ταξιδέψει μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Μαρτίου 2024, με την Ελλάδα να αποτελεί τον πέμπτο δημοφιλέστερο προορισμό τους αυτή την περίοδο.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την τελευταία, κυλιόμενη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (ETC) “Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel”. Όπως αναφέρει το tornosnews.gr, οι απαντήσεις των Ευρωπαίων που μετείχαν στην έρευνα, συλλέχθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023. Η έρευνα πραγματοποιείται σε Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Βέλγιο, Ελβετία, Ισπανία, Πολωνία και Αυστρία. Στην προηγούμενη έρευνα το 70% των Ευρωπαίων σκόπευε να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι το επόμενο εξάμηνο.

Οι δέκα δημοφιλέστεροι προορισμών των Ευρωπαίων είναι:

1. Γαλλία 7,4%

2. Ιταλία 7%

3. Ισπανία 6,8%

4. Γερμανία 5,7%

5. Ελλάδα 4,4%

6. Αυστρία 3,8%

7. Κροατία 3,7%

8. Τσεχία 3,7%

9. Πορτογαλία 3,7%

10. Ηνωμένο Βασίλειο 3,2%

Οι ερωτηθέντες από την Ισπανία και την Ιταλία είναι οι πιο πρόθυμοι να ταξιδέψουν, με 75% πιθανότητες να κάνουν ένα ταξίδι πριν από τον Μάρτιο του 2024. Ο ενθουσιασμός είναι επίσης υψηλός μεταξύ των Βρετανών και των Πολωνών ερωτηθέντων στην έρευνα (73%).

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων ταξιδιωτών σχεδιάζει είτε ένα ταξίδι αναψυχής (69%), είτε σκοπεύει να επισκεφτεί την οικογένεια και τους φίλους (15%). Μικρή αύξηση παρατηρείται και στα επαγγελματικά ταξίδια, με το 8% να σχεδιάζει να ταξιδέψει για δουλειά, σημειώνοντας αύξηση 3% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

Πόσο επηρεάζει τους ταξιδιώτες το οικονομικό κόστος

Εν μέσω αυξανόμενου ταξιδιωτικού κόστους, οι οικονομικές πιέσεις επηρεάζουν τη συμπεριφορά των Ευρωπαίων ταξιδιωτών πριν και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους. Το 22% των ερωτηθέντων ανέφερε το αυξανόμενο κόστος ως τη μεγαλύτερη ανησυχία τους σχετικά με τα ταξίδια, ενώ το 16% ανησυχεί για τα προσωπικά του οικονομικά. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις των οικονομικών περιορισμών, οι ταξιδιώτες δίνουν μεγάλη σημασία στην οικονομική προσιτότητα κατά τον προγραμματισμό των διακοπών.

Το 22% των ερωτηθέντων στην έρευνα ενδιαφέρεται για ταξίδια εκτός εποχής, το 13% σκέφτεται να επισκεφτεί πιο οικονομικούς προορισμούς και ένα επιπλέον 13% σχεδιάζει να επωφεληθεί από έγκαιρες κρατήσεις πτήσεων και δραστηριοτήτων. Την εποχή της έρευνας, μόνο το 22% των ταξιδιωτών είχε κλείσει πλήρως το ταξίδι του, με το 23% να αφήνει κάποιες από τις επιλογές του ανοιχτές για μεταφορά ή διαμονή. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει την επιθυμία να επωφεληθεί από τις προσφορές της τελευταίας στιγμής.

Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες δείχνουν επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για στρατηγικές εξοικονόμησης χρημάτων ενώ βρίσκονται στους προορισμούς τους. Το 17% των ερωτηθέντων στην έρευνα σχεδιάζει να μειώσει τα ψώνια, το 15% δηλώνει ότι θα ξοδέψει λιγότερα για διαμονή και φαγητό και το 12% σχεδιάζει να επωφεληθεί από τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή τις υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων.

Παρά αυτές τις οικονομικές ανησυχίες, οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να έχουν μεγάλο ενθουσιασμό για ταξίδια. Το 71% σκοπεύει να διατηρήσει ή να αυξήσει τον συνήθη ταξιδιωτικό του προϋπολογισμό κατά τους επόμενους μήνες. Η πρόθεση για πολλαπλά ταξίδια είναι υψηλή (54%) και ο αριθμός των Ευρωπαίων που σχεδιάζουν να ξοδέψουν περισσότερα από 1.500 ευρώ ανά ταξίδι έχει αυξηθεί σημαντικά (+7%) σε σύγκριση με πέρυσι.

Ο καιρός παίζει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση των ταξιδιωτικών σχεδίων

Οι κλιματικές συνθήκες συνυπολογίζονται για την επιλογή του προορισμού των Ευρωπαίων ταξιδιωτών. Ο ευχάριστος καιρός συνεχίζει να είναι το κορυφαίο κριτήριο για την επιλογή προορισμού, καθώς αναφέρθηκε από το 19% των ερωτηθέντων ως ο σημαντικότερος παράγοντας.

Οι Ευρωπαίοι πλέον ανησυχούν περισσότερο για τον αντίκτυπο των ακραίων καιρικών φαινομένων στα ταξιδιωτικά τους σχέδια. Το 14% αναφέρει τώρα αυτό ως το κύριο μέλημά του, σημειώνοντας αύξηση 7% από την προηγούμενη έρευνα που διεξήχθη τον Μάιο του 2023.

Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες μπορεί επίσης να επηρεάζουν την επιλογή των μεταφορικών μέσων των Ευρωπαίων, ενώ ταξιδεύουν. Αν και οι πτήσεις παραμένουν η κορυφαία επιλογή για τους μισούς από τους ερωτηθέντες (50%), ένας αυξανόμενος αριθμός Ευρωπαίων επιλέγει πιο οικολογικούς τρόπους μεταφοράς. Το 17% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών σχεδιάζει να πάρει τρένο ή λεωφορείο κατά το επόμενο ταξίδι του, μια αξιοσημείωτη αύξηση 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των ταξιδιωτών που σχεδιάζουν να οδηγήσουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους έχει μειωθεί κατά 7%.