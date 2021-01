Παρουσίασε τα πρώτα WiFi 6E router της στο CES 2021

Η TP-Link, παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή προϊόντων δικτύωσης και υψηλής τεχνολογίας, παρουσιάζει τα νέα τεχνολογικά προϊόντα δικτύωσης της, που προσφέρουν μια εξαιρετικά γρήγορη, ασφαλή ευρυζωνική εμπειρία σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, στη διεθνή ψηφιακή έκθεση CES 2021, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά διαδικτυακά από τις 11 έως τις 14 Ιανουαρίου.

Το βραβευμένο προϊόν Deco αποκτά νέα ενσωματωμένη φωνητική εντολή, το WiFi 6E Deco mesh WiFi και το Archer router αναγάγουν το WiFi σε νέο επίπεδο, ενώ ο δρομολογητής 10G και τα switches εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή σύνδεση, μαζί με το WiFi 5G gateway Deco X80 και την υπηρεσία υψηλής ποιότητας HomeShield, προσφέροντας μια γρήγορη, εύκολη διαχείριση και εξαιρετικά ασφαλή εμπειρία δικτύωσης για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Deco WiFi 6E Mesh με Alexa built-in

Tο προϊόν Deco Voice X20, το οποίο είναι CES 2021 Innovation Awards Honoree, διαθέτει ένα σύστημα Mesh WiFi με «έξυπνο» ηχείο, παρέχοντας μια εμπειρία οικιακού WiFi με απόλυτο φωνητικό έλεγχο. Λειτουργεί με την τεχνολογία Mesh της TP-Link, σχηματίζοντας ένα ενιαίο, ενοποιημένο δίκτυο, που επιτρέπει απρόσκοπτη συνδεσιμότητα περιαγωγής. Είναι συμβατό με μονάδες Deco και ενσωματωμένες (built-in) συσκευές Alexa.

Μέρος της οικογένειας προϊόντων WiFi 6 που παρουσιάζονται στην ψηφιακή έκθεση CES 2021 είναι επίσης, το AX7800 Whole Home Mesh WiFi 6E System (Deco X96), το AX5400 Whole Home Mesh WiFi 6E System με Smart Hub (Deco X76 Plus), το AX7800 Tri-Band WiFi 6E Router (Archer AX96) και το AX11000 Tri-Band WiFi 6E Router με 10G Ports (Archer AX206).

Ασφαλίστε το «έξυπνο» σπίτι σας με το HomeShield της TP-Link

Η TP-Link παρουσιάζει επίσης, την υπηρεσία HomeShield, μια υψηλής ποιότητας υπηρεσία ασφάλειας που διατηρεί το οικιακό δίκτυο ασφαλές με προηγμένες δυνατότητες και «έξυπνη» οικιακή προστασία. Η εφαρμογή HomeShield προσφέρει το επόμενο επίπεδο ασφάλειας για συσκευές Internet of Things (IoT). Ο σαρωτής σε πραγματικό χρόνο αναγνωρίζει αυτόματα τις συσκευές IoT και τις παρακολουθεί καλύτερα, ενώ ενημερώνει για θέματα ασφάλειας. Η ισχυρή προστασία δικτύωσης αποκλείει κακόβουλες διευθύνσεις URL ή άλλες πιθανές απειλές και διορθώνει τις ευπάθειες του δικτύου.

Απολαύστε την ελευθερία του 5G WiFi

Αξιοποιώντας την ισχύ του 5G, το Deco X80-5G Whole Home WiFi 6 Gateway, προσφέρει ασυναγώνιστη απόδοση, αυξάνοντας ταχύτητες λήψης έως 5,0 Gbps ή 33 φορές ταχύτερες από το 4G. Ολόκληρη η τεχνολογία HomeShield (mesh) Deco εξασφαλίζει ισχυρά σήματα WiFi παντού.

Νέο WiFi 6 EAP για B2B λύσεις του Omada SDN

Η TP-Link εισάγει επίσης, νέες συσκευές WiFi 6 στη λύση Omada SDN για εταιρικούς πελάτες, οι οποίες κάνουν τη ρύθμιση και τη διαχείριση, απλή και αποτελεσματική. Η νέα οικογένεια Omada SDN WiFi 6 EAP για επιχειρήσεις περιλαμβάνει: το AX6000 Ceiling Mount Tri-Band WiFi 6 Access Point – EAP680 HD, το AX1800 Wall Plate WiFi 6 Access Point – EAP615-Wall και το AX1800 Indoor/Outdoor WiFi 6 Access Point- EAP610-Outdoor.

Deco WiFi για ISP

Τέλος, η TP-Link παρουσιάζει το σύστημα διαχείρισης Deco ISP Cloud, μια πιο αποτελεσματική και απλή λύση για παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider – ISP). Το Deco ISP Cloud είναι μια ολοκληρωμένη λύση δικτύου που βασίζεται στο νέφος (cloud) για απομακρυσμένη διαχείριση ISP. Επιτρέπει σε πάροχους υπηρεσιών ασύρματου Διαδικτύου (Wireless Internet Service Provider – WISP), εγκαταστάτες (System Integrator – SI) και μικρές επιχειρήσεις να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται όλα τα προϊόντα Deco από μια κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης, μέσω cloud.

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα! Όσοι χρησιμοποιείτε υπηρεσία RSS (π.χ. Feedly), μπορείτε να προσθέσετε το techgear.gr στη λίστα σας με αντιγραφή και επικόλληση της διεύθυνσης https://www.techgear.gr/feed στο αντίστοιχο πεδίο της υπηρεσίας σας.